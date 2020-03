Dave Mustaine de Megadeth pleure la mort de sa sœur

MEGADETH homme principal Dave Mustaine pleure la mort de sa sœur Michelle.

Dave a annoncé le décès de son frère dans un article sur les réseaux sociaux jeudi 26 mars.

Il a écrit: “Mes amis, j’ai de tristes nouvelles à partager avec vous aujourd’hui. Ma sœur Michelle nous a quittés. J’ai vraiment eu de la chance d’avoir une sœur comme elle. Repose en paix, ma chère Michelle. “

Mustaine Raconté Pierre roulante qu’il a commencé à jouer de la musique parce que sa sœur “était vraiment horrible à jouer du piano.” Il a dit: “C’est presque risible, car je n’aurais jamais pensé pouvoir gagner de l’argent en jouant de la musique.”

Il a expliqué dans une interview séparée avec Guitar World. A demandé ce qui l’a inspiré à prendre une guitare, Dave a dit: “Ma sœur a sucé au piano, alors je l’ai juste fait pour la noyer. C’est la vérité. Mon ex-beau-frère avait une guitare et me l’a prêtée un jour, et je savais que c’était ce que je voulais faire.”

Mustaine a passé la majeure partie de 2019 à recevoir un traitement pour un cancer de la gorge avec lequel il a été diagnostiqué en mai dernier.

MEGADETH a récemment annoncé qu’il entrerait en studio ce printemps pour commencer à enregistrer son seizième album.

Les premières sessions pour le disque ont eu lieu à Franklin, Tennessee avec le coproducteur Chris Rakestraw, qui a déjà travaillé sur 2016 “Dystopie”.

MEGADETHLe prochain LP sera le premier à présenter le batteur Dirk Verbeuren (ex-TRAVAUX DE SOL), qui a rejoint le groupe il y a près de quatre ans.



