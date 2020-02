Dave Mustaine de Megadeth révèle qu’il est 100% sans cancer

Dave Mustaine dit qu’il est maintenant «à 100% exempt de cancer» après avoir été diagnostiqué avec la maladie l’année dernière.

Le leader de Megadeth a révélé qu’il luttait contre le cancer de la gorge en juin 2019 et a rapporté en septembre qu’il avait presque terminé son traitement.

Lors du récent concert de Megadeth au SSE Arena de Londres à Wembley, Mustaine a déclaré à la foule: «Il y a environ un an, nous travaillions sur notre nouvel album à Franklin, au Tennessee, et j’ai commencé à ressentir une certaine douleur. Je suis allé chez le médecin et il a dit: «Dave, vous avez un cancer.» Et je suis allé, «F_k! J’ai un cancer. »Et j’étais tellement choqué.

“Au début, j’ai pensé:” Ai-je peur? “Et puis j’ai dit:” Non. Je suis énervé. »Nous avons arrêté le record – nous avons tout arrêté. J’ai commencé un traitement contre le cancer. C’était 51 traitements de radiothérapie et neuf traitements de chimio et quand tout a été dit et fait, chaque jour je pensais: «Je ne peux pas faire face à ne plus jouer», alors je prierais.

«Je sais que beaucoup d’entre vous savent que je prie. Je dis cela dans “Peace Sells”. Je prie tous les jours. Je dis cela dans la chanson. Je le dis depuis le deuxième disque. Mais je pensais aussi à vous tous les jours. Et j’ai pensé à ma famille. Et j’ai obtenu ce pouvoir de vous les gars. Et je n’arrêtais pas d’y penser. Et le 16 octobre, je suis allé voir le médecin et il a dit: “Vous êtes à 100% indemne de cancer.”

Megadeth a commencé sa tournée européenne avec Five Finger Death Punch et Bad Wolves le mois dernier.

Après le premier concert à Helsinki, le bassiste de Megadeth, David Ellefson, a posté un message sur les réseaux sociaux avec une photo de leur plateau, disant: «Voici une photo du coup d’envoi de la tournée de ce soir à Helsinki – une photo remplie d’une immense gratitude de la part de nous quatre. pour le retour de la santé de Dave, et le privilège pour nous de jouer à nouveau pour vous.

«La réalité et le poids de ce qui était en jeu pendant les traitements contre le cancer de Dave ces derniers mois ont vraiment brillé lors des Q&R lors de la rencontre VIP avant le spectacle et dans chaque chanson que nous avons interprétée sur cette scène.

«La vie est un cadeau et notre santé est précieuse. Merci pour toutes les prières et le soutien à Dave et au camp de Megadeth ces derniers mois… ils ont sûrement fonctionné! »

Megadeth, Five Finger Death Punch & Bad Wolves jouent les spectacles européens suivants:

03 février: Berlin Max-Schmeling Halle, Allemagne

04 février: Hambourg Sporthalle, Allemagne

06 février: Frankfurt Festhalle, Allemagne

08 février: Oberhausen Koenig-Pilsener Arena, Allemagne

09 février: Stuttgart Schleyerhalle, Allemagne

10 février: Munich Olympiahalle, Allemagne

12 février: Varsovie Torwar, Pologne

14 février: Prague Tipsport Arena, République tchèque

16 février: Milan Alcatrazz, Italie

17 février: Zurich Hallenstadion, Suisse

19 février: Vienne Stadthalle, Autriche

20 février: Budapest Sportarena, Hongrie.

Écoutez le meilleur de Megadeth sur Apple Music et Spotify.