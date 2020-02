Dave Mustaine détaille un nouveau livre sur «Rust in Peace» de Megadeth

L’icône de Thrash Dave Mustaine a annoncé qu’il travaillait sur un nouveau livre qui détaille la création de l’album fondateur de Megadeth, Rust In Peace, intitulé Building the Perfect Beast.

Co-écrit par Mustaine et Joel Selvin, le livre devrait sortir le 8 septembre, selon son éditeur Hachette Books.

Le synopsis du livre promet des histoires «d’alcool, de drogues, de sexe, d’argent, de pouvoir, de propriété, de prestige, les mensonges que le groupe a racontés à l’industrie – et les mensonges qu’ils se sont racontés» et raconte comment leur album de 1990 s’est réuni.

Après avoir ajouté le guitariste principal Marty Friedman et le batteur Nick Menza pour rejoindre le bassiste David Ellefson et lui-même dans le groupe, Mustaine a créé le line-up «classique» Megadeth, qui a conduit à Rust in Peace.

Mustaine a appelé Friedman «l’arme secrète» qui est entrée dans le groupe et l’a mis au défi ainsi qu’au reste du groupe de jouer plus fort, dans une récente interview avec Sound Of Vinyl.

De nombreuses années (et albums) plus tard, “Hangar 18” et “Holy Wars… the Punishment Due” de Rust in Peace restent des éléments incontournables des concerts du groupe.

Le groupe est actuellement en tournée en Europe avec Five Finger Death Punch, après avoir été forcé de faire une pause après Mustaine’s diagnostic de cancer.

L’année dernière, le chanteur a déclaré à Rolling Stone: «Je suis de l’autre côté de la majorité du traitement, et je me sens vraiment fort. Après l’irradiation, le gars a dit que tous mes résultats de test étaient incroyables, puis l’oncologue a dit la même chose: “Vous avez l’air vraiment fort.” Nous avons donc continué à avancer tout au long du processus. “

Dans la même interview, Mustaine a également taquiné du nouveau matériel, qui comprend “Les chiens de Tchernobyl”, “Plus vite que tout le reste” et “Rattlehead, partie deux”, tous des titres de travail.

Bien qu’aucune couverture officielle n’ait été révélée, le livre est disponible en précommande et est présenté comme: «une histoire de persévérance, de raclage de la rouille qui se construit au fil du temps sur tout: nous-mêmes, nos relations, la culture pop, l’art, et la musique ».

Construire la bête parfaite: La création de la «Rouille en paix» de Megadeth peut être précommandée ici.