Dave Mustaine détaillera la réalisation de l’album «Rust In Peace» de Megadeth dans le livre «Building The Perfect Beast»

Livres Hachette a fixé une date de sortie le 8 septembre pour “Construire la bête parfaite”, un nouveau livre du chanteur, guitariste et compositeur principal de MEGADETH, le guitariste principal d’origine de METALLICAet l’auteur de Le New York Times Best-seller “Mustaine: un mémoire de Heavy Metal”.

Synopsis du livre: “«Construire la bête parfaite» détaille la fabrication de MEGADETHrecord emblématique de ‘Rouille en paix’, qui est sorti en 1990, à un moment incroyable de flux et de créativité dans le monde du rock. Relayé par Mustaine, le livre couvre le processus d’embauche du groupe et du casting de soutien, d’essayer de gérer le succès qui a suivi, et finalement la pression de la renommée et de la fortune – qui a finalement causé la rupture du groupe. En bref, c’est une histoire vraie d’anti-pop révolutionnaire qui se dirigeait vers le courant dominant (ou le courant dominant qui se dirigeait vers le groupe), à ​​une époque de grands changements culturels, de pouvoir, d’ego, de drogues et d’autres vices qui allaient de pair. -en main avec du rock and roll, vers la fin des années 80-début des années 90.

“Peu fait Mustaine sachez que les douleurs à la naissance du disque n’étaient rien comparées à la douleur et au tourment venant en sens inverse qui l’entouraient. Alcool, drogues, sexe, argent, pouvoir, propriété, prestige, les mensonges que le groupe a racontés à l’industrie – et les mensonges qu’ils se sont racontés – ne faisaient que commencer, et un peu comme la rouille dans la vraie vie, ces facteurs finiraient par ronger au lien du groupe jusqu’à ce que seule la musique ait survécu.

“«Construire la bête parfaite» est une histoire de persévérance, de raclage de la rouille qui se construit au fil du temps sur tout: nous-mêmes, nos relations, la culture pop, l’art et la musique. “

Il y a quatre ans, Mustaine Raconté NorthJersey.com qu’il avait «surtout fini» d’écrire son prochain livre, qui à l’époque était censé transmettre l’histoire derrière chaque MEGADETH chanson. “Le problème est que je suis tellement occupé en ce moment que je ne peux pas y prêter attention, ce qui n’est pas un mauvais problème”, a-t-il déclaré.

Dans une interview d’octobre 2015 avec Flux de musique, Dave dit que son projet de livre maintenant apparemment abandonné sur tous les MEGADETH chansons “a peut-être été fait entre 10 et 13 ans” plus tôt “et il y a eu beaucoup de chansons écrites depuis.” Il a ajouté: “Donc, tout ce que je fais, c’est de mettre les autres chansons qui doivent aller là-dedans et de décider:” Est-ce que ça va être chaque chanson? ” ou ‘Est-ce que ça va être les chansons pertinentes de chaque album?’ “

Mustaine autobiographie, “Mustaine: un mémoire de Heavy Metal”, qui est sorti en août 2010, a atterri à la position n ° 15 sur la New York Times Liste des meilleures ventes “Hardcover Nonfiction”. Le livre est sorti aux États-Unis via HarperCollinsc’est It Books empreinte (en se concentrant sur la culture pop, les sports, le style et le contenu dérivés d’Internet). L’édition U.K., “Mustaine: une vie en métal”, a frappé les librairies du Royaume-Uni en septembre 2010.

“Mustaine: un mémoire de Heavy Metal” a été co-écrit par New York Times journaliste Joe Layden qui a également écrit “Le dernier grand combat” à propos de ce qui est considéré par beaucoup comme le plus grand bouleversement de l’histoire de la boxe: James “Buster” Douglasdixième tour KO gagner Mike Tyson en 1990.

