Dave Mustaine est de retour mieux que jamais après avoir terminé des tonnes de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie

MEGADETH chef Dave Mustaine a subi «des tonnes» de chimiothérapie et de radiothérapie dans sa bataille contre le cancer de la gorge avant de revenir «mieux que jamais», explique sa fille.

21 ans Electra Mustaine abordé les problèmes de santé de son père quelques heures seulement après MEGADETH a joué son premier spectacle depuis Davediagnostic de cancer. Le concert du lundi soir (20 janvier) à Helsinki, en Finlande, a marqué la première apparition live du groupe en 15 mois.

“Je suis tellement fier de mon père, @DaveMustaine, qui a effectué un retour étonnant ce soir à Helsinki après avoir lutté contre le cancer, des tonnes de chimio / radiation, et une sombre possibilité de ne plus pouvoir chanter”, Electra tweeté. “Il semble que ce soit exactement comme je l’avais prédit sur le # Megacruise – il est de retour mieux que jamais.”

Mustaine et ses camarades de groupe ont joué un ensemble de 11 chansons qui comprenait des favoris tels que “Hangar 18”, “La paix vend” et “Symphonie de destruction”.

MEGADETHtournée avec POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS et MAUVAIS LOUPS visitera 13 autres pays européens avant de se terminer le 20 février au Budapest Sportarena à Budapest, en Hongrie.

Les 58 ans MEGADETH Le leader a révélé son diagnostic de cancer en juin dernier sur les réseaux sociaux. Cinq mois plus tard, il a accordé une interview à Pierre roulante dans lequel il a dit qu’il n’était pas officiellement en rémission mais qu’il avait terminé le traitement nécessaire et avait commencé la réadaptation. Il a également crédité sa foi pour l’avoir traversé l’épreuve.

“Je prie depuis longtemps, et quand tout cela a échoué, j’ai beaucoup prié”, a-t-il déclaré. “Je ne le force à personne; je ne ferais jamais ça. Mais j’ai prié à ce sujet, et je crois que c’est la raison pour laquelle j’ai été guéri si vite. Beaucoup d’âne va probablement grandir ensemble en ce moment” que j’ai dit cela, mais la vérité est que tout le monde a ses propres choses en lesquelles il croit. Et je crois que prendre bien soin de moi et être en bonne forme physique et spirituelle m’a ramené à ce point. “

Mustaine a déclaré que son état d’esprit positif l’a également aidé à traverser la plupart des tests de voyages.

“Je ne laisse pas le cancer m’abattre”, a-t-il déclaré. “Je dois remercier les fans et évidemment ma famille et Dieu, mais il n’y avait aucun moyen que j’allais laisser cela m’abattre. Quand[[SABBAT NOIR guitariste] Tony Iommi a eu un cancer, je me suis dit: “Oh, mon Dieu, il va mourir.” Et j’ai vraiment pleuré. J’ai pleuré, car ils avaient dit que c’était un cancer de stade 4. Et puis, quand je l’ai eu, j’ai pensé: ‘Oh, mon Dieu. Je vais mourir.’ Parce que je ne savais pas à quel point c’était mauvais. J’ai pensé aux fans et à la tristesse que tout le monde allait être. Et j’ai pensé: «Je dois battre ça». Quoi qu’il en soit, je ne vais pas faire comme si je ne pouvais pas faire ça. Je peux tout faire si j’y pense. ”



Je suis tellement fier de mon père, @DaveMustaine, qui a effectué un retour étonnant ce soir à Helsinki après avoir lutté contre le cancer, des tonnes de chimio / radiation et une sombre possibilité de ne plus pouvoir chanter. Il semble que ce soit comme je l’avais prédit sur le # Megacruise – il est de retour mieux que jamais.

– ELECTRA (@electramustaine) 20 janvier 2020



Mots clés:

Megadeth

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).