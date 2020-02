Dave Mustaine explique pourquoi il a alors accusé le président Obama de «mettre en scène» Aurora et les massacres du temple sikh

Kerrang! vient de publier une interview avec Dave Mustaine qui a initialement été publié dans un numéro de juin 2018 du magazine U.K. MEGADETH mainman a abordé les commentaires controversés qu’il a faits sur scène à Singapour en août 2012 au sujet de l’époque –Le président Barack Obama “mettre en scène” des meurtres et transformer les États-Unis en “Amérique nazie”. Lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait ce qu’il a dit, Mustaine a répondu: “Je n’ai aucun regret. Si vous n’y étiez pas, vous ne saurez pas ce qui s’est passé. Nous étions en Asie et avons vite découvert que le gars qui faisait nos moniteurs n’était vraiment pas un gars du moniteur; les deux premiers spectacles avaient été désastreux. Nous avons eu un gars local pour nous aider et c’était un putain de bordel. Naturellement, j’ai jeté la prudence au vent et nous savions que nous ne pouvions pas prendre le concert trop au sérieux. Cette nuit-là, j’ai bu quelques verres et j’étais vraiment je plaisante avec le public. “

Lorsqu’on lui a demandé de préciser ce qu’était exactement la “blague”, Mustaine a déclaré: “Ce que j’ai dit, c’est combien je voulais vivre à Singapour parce que c’est beau – les rues sont immaculées, il n’y a pas de graffitis, et pratiquement aucun crime du tout. C’est vraiment un paradis asiatique remarquable. Je buvais et j’ai commencé à parler de les tournages en Amérique. Tout ce que j’ai dit, c’était la prochaine fois que ça arriverait, je serais venu vivre là-bas à Singapour. Quoi que ce soit d’autre qui soit sorti, c’était pour adoucir le public sur les problèmes de son. Quand je dis des choses qui Je veux dire, je m’en tiens à cela et personne ne peut m’en empêcher. Et quand je plaisante et que je rigole, les gens doivent être assez intelligents pour savoir que ce n’est pas une intention sérieuse. “

Lors du concert du 7 août 2012 à Singapour, Mustaine a déclaré à la foule: “De retour dans mon pays, mon président tente de faire interdire les armes à feu. Il organise donc tous ces meurtres, comme la chose Fast And Furious à la frontière et Aurora, Colorado, toutes les personnes qui ont été tuées là-bas. . Et maintenant, les belles personnes du temple sikh. “

Il a poursuivi: “Je ne sais pas où je vais vivre si l’Amérique continue sur sa lancée, car on dirait qu’elle se transforme en Amérique nazie.”

Fast And Furious faisait partie d’une opération de piqûre fédérale visant à retracer le mouvement des armes des revendeurs légaux aux États-Unis jusqu’aux chefs des cartels de la drogue mexicains. Le gouvernement a perdu la trace de certaines armes, qui ont ensuite été retrouvées sur des scènes de crime au Mexique.

Une semaine après le concert de Singapour, Mustaine parlé avec un théoricien du complot Alex Jones à propos de ses commentaires controversés, affirmant qu’il ne faisait que répéter les théories de Larry Pratt, un activiste pro-gun qui dirige l’organisation Les propriétaires d’armes à feu de l’Amérique. Il a déclaré: “Pour clarifier les choses, personne ne peut nier qu’il y avait des criminels criminels dans l’administration. CBS News a obtenu les mémos, le Congrès a les informations et, fondamentalement, Larry Pratt, la tête de Les propriétaires d’armes à feu de l’Amérique, qui est une personne très respectée, a déclaré que s’ils mettaient en scène «Fast And Furious», ils seraient capables de tout mettre en scène. Et tout a été fait pour blâmer le deuxième amendement. Nous serions stupides de ne pas regarder cela. Nos agents de patrouille frontalière américains ont été tués. Et comme je l’ai dit, je citais juste Larry Pratt. C’est tout. “

Il a poursuivi: “Dans le feu de l’action, lorsque vous êtes sur scène et que vous parlez, parfois vous n’êtes pas aussi éloquent que vous le souhaiteriez. Comme je l’ai dit, je citais simplement ce que Larry m’a dit. Nous devons vraiment enquêter sur cela et nous devons demander au procureur général de divulguer les documents et de découvrir qui est responsable de cela. Des gens sont morts et le processus démocratique dit: «Enquêtons sur cela. Voyons ce qui se passe ici.

“J’adore notre pays et tout ce que je pense de cela, c’est que je pense que nous devrions simplement y réfléchir … Je pense simplement que nous méritons de connaître la vérité – c’est tout.

“Je suis un patriote”, a-t-il ajouté. “J’ai toujours été controversé. Je suis un auteur-compositeur politique. Et cela n’a pas été fait pour blesser nos concitoyens. Je pense que c’est quelque chose que nous devons vraiment, vraiment examiner.”

Plus tôt en 2012, Mustaine fait les manchettes quand il a exprimé son soutien au candidat républicain ultraconservateur à la présidentielle Rick Santorum. Il a expliqué à l’époque que le politicien de Pennsylvanie avait “l’air d’être un président vraiment cool … un peu comme un JFK genre de gars.”

Plus tard cette année, Mustaine a révélé ses opinions “birther” sur Alex Jones‘s talk show, disant qu’il doutait président Obama est né aux États-Unis. Il a dit: “Avec toutes les preuves que son certificat de naissance est faux … Et vous voyez les signes au Kenya qui disent ‘le lieu de naissance de Barack Obama. ‘ Bonjour?! Allez, les gars. À quel point sommes-nous stupides en ce moment? “

Mustaine a toujours nié qu’il est républicain, disant Nouvelles artisanales dans une interview de 2012: “Je suis un indépendant, pas un républicain – je n’ai jamais été républicain. J’ai toujours dit cela. Je n’appartiens à aucun parti – je ne suis pas partisan. Et pour moi , ce qui est triste, c’est qu’au lieu de voter pour le meilleur, je dois voter pour le moindre de deux maux. “

Mustainede l’intégralité de l’entretien de juin 2018 avec Kerrang!, qui vient d’être mis en ligne pour la première fois, se trouve à cet endroit.