Dave Mustaine ne veut pas “ perpétuer de fausses informations ” en accordant à Lars Ulrich un crédit pour l’écriture de chansons sur la première démo de Metallica

Dave Mustaine dit qu’il ne veut pas “perpétuer de fausses informations” en donnant Lars Ulrich crédit pour la composition de chansons sur la version élargie annoncée METALLICAbande démo de 1982, “No Life ‘Til Leather”.

“No Life ‘Til Leather” est sorti en tant que cassette en édition limitée pour le Record Store Day en avril 2015, disponible exclusivement dans les magasins de disques indépendants. Il comprenait des copies d’œuvres d’art du batteur Ulrichcopie personnelle de la démo originale, ainsi que son écriture. À l’époque, le groupe avait également promis que des éditions étendues de la démo, qui n’avaient jamais été disponibles dans le commerce auparavant, arriveraient sur CD, vinyle et dans un ensemble de collection.

La bande de sept chansons a été enregistrée avec la première formation du groupe qui est apparue en direct METALLICA, comprenant Ulrich, chanteur James Hetfield, guitariste solo Mustaine et bassiste Ron McGovney. Les enregistrements originaux ont été payés par Vitesse élevée propriétaire du label Kenny Kane, en vue de les rendre disponibles en tant que PE en 1982.

Mustaine discuté du projet d’édition élargie de “No Life ‘Til Leather” lors d’une interview en juin 2018 avec le Royaume-Uni Kerrang! magazine qui vient d’être mis en ligne. Dire que la dernière fois qu’il a parlé Hetfield était quand le METALLICA guitariste / chanteur l’a appelé pour parler de la “No Life ‘Til Leather” re-release, Mustaine a rappelé: “Il essayait de me faire confier la publication à Lars, malgré James et moi étant les seuls auteurs-compositeurs. Lars je voulais un pourcentage et je viens de dire non. J’adore James, c’est un super guitariste, mais oui, je ne peux pas faire ça. Les chansons sont déjà là-bas. Je ne vais pas publier quelque chose juste pour avoir un produit à vendre – surtout s’ils perpétuent de fausses informations. Lars n’a pas écrit les chansons. C’était juste moi et James. Période.”

Ulrich a déclaré à Metal Forces en 2016 que “certaines difficultés inattendues sur le plan juridique… ont empêché «No Life» Til Leather » coffret et notre vision de la façon dont nous allions lancer toute cette série de réédition. Nous avons passé du temps à faire cette danse, mais ensuite James et j’ai décidé que ça ne valait pas la peine de s’enliser dans tous les désagréments, parce que c’était censé être une célébration et non pas être un bras de fer, alors nous avons pensé: ‘Vous savez quoi? Merde. Nous allons simplement passer à ‘Tue les tous’,” il a dit.

Ulrich ne voulait pas entrer dans les détails des problèmes exacts qui empêchaient la sortie de la bande de démonstration. “C’est un peu plus compliqué que ça”, a-t-il déclaré. “Il n’y a aucune raison d’aller plus loin. C’était juste quelque chose auquel nous ne nous attendions pas.”

De retour en novembre 2017, Mustaine a tweeté qu’il avait été contacté par Hetfield deux ans plus tôt à propos de la libération “officielle” “No Life Till Leather” avec “27 titres, photos, toute l’enchilada”, mais, a-t-il dit, “les pourparlers ont échoué car Lars voulait du crédit pour deux chansons auxquelles j’ai écrit chaque note et chaque mot. J’ai les textes. J’ai réussi.”

Quand Ulrich a parlé à Forces métalliques en 2016, il a précisé que METALLICA espérait toujours que la version élargie “No Life ‘Til Leather” arriverait à une date ultérieure. “Comme vous le savez, je suis l’éternel optimiste, et je suis l’éternel ‘le verre est bien putain à moitié plein’, alors qui sait?” il a dit. “Je pense que certains de ces partis ont tourné en rond maintenant qu’ils ont vu que cela est réel et que nous devrons donc voir. Ce serait formidable de partager «No Life» Til Leather » dans un an ou deux avec nos fans et avec les gens qui s’en soucient. Nous n’avons pas fermé la porte. “

“No Life ‘Til Leather” a été enregistré le 6 juillet 1982 au Chateau East Studio à Tustin, en Californie. Toutes les chansons de la bande sont ensuite apparues sur le premier album du groupe en 1983, “Tue les tous”, comprenant “Allumer les lumières”, “Motorbreath”, “Sauter dans le feu”, “Cherche et détruis”, “Milice en métal”, “Seigneur fantôme” et “Le Mechanix”, qui a été renommé “Les quatre cavaliers” sur l’album.

“No Life ‘Til Leather” liste des pistes:

01. Allumer les lumières



02. Le Mechanix



03. Motorbreath



04. Chercher et détruire



05. Milice en métal



06. Sauter dans le feu



07. Seigneur fantôme

“No Life ‘Til Leather” programmation d’enregistrement:

James Hetfield – chant, guitare rythmique



Lars Ulrich – tambours



Dave Mustaine – guitare principale



Ron McGovney – basse

Mustaine était membre de METALLICA depuis moins de deux ans, de 1981 à 1983, avant d’être licencié et remplacé par Kirk Hammett.

Mustaine n’a pas été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll avec METALLICA lors de la cérémonie d’avril 2009 à l’auditorium public de Cleveland, Ohio. Ulrich expliqué plus tard à The Plain Dealer cette Mustaine “jamais joué sur aucun METALLICA enregistrements. Aucun manque de respect pour lui. Mais là [were] une demi-douzaine d’autres personnes qui étaient dans l’alignement au début. Nous pensions que … la bonne chose à faire serait d’inclure quiconque joue sur un METALLICA record. “Il a ajouté:”Dave Mustaine a été dans le groupe pendant onze mois, principalement en 1982 … Je n’essaye pas de le minimiser. Depuis, je n’ai que du respect et de l’admiration pour ses réalisations. “