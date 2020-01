Dave Mustaine pleure la mort de Ray Burton: «Tu vas nous manquer»

Dave Mustaine a rendu hommage à Ray Burton, père de feu METALLICA bassiste Cliff Burton, décédée le mercredi 15 janvier à l’âge de 94 ans.

Plus tôt dans la journée (lundi 20 janvier), l’ancien METALLICA guitariste et actuel MEGADETH chanteur a pris sur ses réseaux sociaux pour écrire: “Tellement triste d’apprendre le décès de Ray Burton. Il était là la première fois que j’ai joué[le[theMEGADETH chanson] ‘Dans mon heure la plus sombre’ en l’honneur de Falaise. Repose en paix Rayon, tu vas nous manquer.”

Dans une interview de 2017 avec Rolling Stone, Mustaine a déclaré “Dans mon heure la plus sombre”, qui est apparu à l’origine sur MEGADETHalbum de 1988 “Jusqu’ici, tout va bien … Alors quoi!”: “J’ai écrit la musique quand j’ai entendu ça Falaise était mort. Un de mes amis, ‘Metal’ Maria Ferrero, m’a appelé pour me dire qu’il avait été dans un accident de bus. Je l’ai pris très personnellement parce que je me suis dit: “ Putains, vous savez que nous sommes tous frères dans un groupe et qu’il meurt et que quelqu’un d’autre m’appelle? ” J’ai donc pris ça très, très, très mal. Je comprends maintenant que dans le chagrin, les gens font des choses étranges, alors j’ai changé ma façon de voir qu’elle m’appelle, mais à l’époque j’étais très contrarié et j’ai écrit la musique en une seule séance, puis j’ai commencé les paroles aussi vite que possible. … Ce fut une période très, très douloureuse pour écrire cette musique.

“La dernière fois que j’ai parlé Falaise était probablement à un spectacle étrange auquel j’étais allé. Ces gars-là étaient toujours menacés par moi, donc je n’obtiendrais jamais de laissez-passer dans les coulisses; J’obtiendrais toujours un laissez-passer d’après-spectacle, ce qui, je pense, est une merde de poulet. Donc, chaque fois que nous allions aux concerts, moi et[[David] Ellefson [[MEGADETH bassiste]les verrait après et nous serions invités là où ils faisaient la fête. Je ne voulais pas aller à une fête; Je voulais venir voir mes amis et sortir. Mais je suppose que nous ne sommes pas amis; la dernière fois que j’ai parlé Falaise était probablement à l’un de ces spectacles qu’ils avaient fait aux États-Unis.

“L’heure la plus sombre de la chanson, c’est que je sache que j’étais seul. Les paroles parlent Diane, ma muse [laughs], la même femme avec qui je sortais «Aimé à Deth». J’ai écrit «Tornado Of Souls», ‘Confiance’, «C’était ma vie», ’99 façons de mourir ‘ – c’était tout pour elle aussi. Je suis très, très heureux en amour avec ma femme, mais il n’y a qu’une seule autre personne qui est vraiment allée à cette profondeur dans mon cœur. Et je pense que nous avons tous cela où nous avons une relation avec quelqu’un dont nous tombons vraiment amoureux, mais cela ne dure pas nécessairement toujours.

“Cette chanson évoque beaucoup de sentiments. La première fois que je l’ai jouée, FalaiseLa maman et le papa étaient à notre spectacle. Je pouvais le faire en studio et en répétition, mais avec eux là-bas, je n’ai pas pu passer au travers. Vous ne savez même pas d’où viennent ces sentiments. C’est comme, ai-je ces sentiments? Et puis tout d’un coup, vous faites une chanson et nous ne pouvons pas contrôler… C’est comme, merde, ceux-ci sont réels. Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de lui dire au revoir. Je veux dire, je ne savais même pas où il avait été enterré. Donc, ce genre montre comment tout cela s’est déroulé. Mais je le verrai au paradis. Voilà la chose cool. Du moins, je le crois. “

Rayon est décédé à seulement 15 jours de son 95e anniversaire.

Falaise rejoint METALLICA en 1982 et se produit sur les trois premiers albums studio du groupe: “Tue les tous”, “Chevaucher l’éclair” et “Marionnettiste”. Il a également reçu un crédit d’écriture posthume pour la chanson “Vivre c’est mourir” du quatrième album studio du groupe, “…Et la justice pour tous” et a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en tant que membre de METALLICA le 4 avril 2009.

Sa vie a été tragiquement écourtée à l’âge de 24 ans lors d’un accident de bus touristique le 27 septembre 1986 en Suède.

BurtonLe remplacement initial de Jason Newsted, qui est resté dans la programmation jusqu’en 2001. Robert Trujillo rejoint en 2003 et reste dans le groupe à ce jour.

Le 10 février 2018 a été proclamé “Cliff Burton Day” par les superviseurs du comté d’Alameda. La fin METALLICA le bassiste aurait eu 56 ans à cette date s’il avait vécu.



