Dave Rowntree veut que Blur soit le premier groupe qu’il joue sur Mars

Depuis des temps immémoriaux, l’humanité est curieuse de tout ce qui se passe en dehors de notre planète, ce qui est dans l’immensité de la galaxie. Cette fascination pour ce que nous ne savons pas a atteint partout, pour être précis à la musique, car plusieurs artistes se sont intéressés à cela et peut-être le cas le plus connu est celui de David Bowie, qui dans des rolas comme “Starman” et “Life” sur Mars? ” Il nous a fait part de ses préoccupations, de son désir de savoir et de la nécessité de tout savoir sur ce qui s’y passe mais il y avait un groupe qui a réussi, l’un de nos gâtés, ni plus ni moins que Blur.

En 2003 et grâce à l’énorme connaissance que le bassiste Alex James et l’amitié de Dave Rowntree avec le scientifique de l’Université ouverte et le directeur du programme spatial, Colin Pillinger, ont dans le sujet, Blur a marqué l’histoire comme son rôle instrumental. “Beagle 2” de l’album acclamé 13 est devenu la première chanson à être entendue sur la planète rouge. Maintenant, 17 ans après cet énorme exploit, il semble que le batteur du groupe emblème britpop ait un autre nouvel objectif en dehors de cette planète.

Il se trouve que dans une récente interview que The Mirror a faite à Dave a révélé – et en profitant que la NASA a trouvé une oasis d’eau – qu’il veut avec Damon, Graham et Alex étant le premier et peut-être le seul groupe qui a une chance de jouer sur Mars. Oui, ce n’est pas une blague, eh bien le batteur a été très direct pour dire qu’il ne se souciait pas si le voyage n’était que de retour, il veut vraiment être considéré pour cet énorme exploit

«Nous aimerions jouer dans l’espace, ou du moins je pense que je parle au nom de tout le monde. Je pense que ça devrait certainement être sur Mars. S’ils ont besoin d’hommes de 55 ans qui sont un peu en surpoids et incapables de le faire dans l’équipage, alors je m’inscris pour y aller. NASA, si vous écoutez ça, je vais y entrer, ” », a déclaré Dave Rowntree de Blur.

Nous aimerions tous les voir jouer des rôles tels que «Girls & Boys», «Tender», «Coffee & TV» et bien d’autres encore. il semble encore un peu éloigné de les voir allumer «tout le monde» sur une autre planète, comme nous le savons, les seuls qui ont pu atteindre cet endroit fascinant sont les sondes maisUn de ceux-là et comme ils disent là-bas, chance qu’ils réalisent ce rêve fou.

Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait un spectacle Blur sur Mars?