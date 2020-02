David Byrne et le Weeknd annoncés comme invités musicaux de SNL

David Byrne et The Weeknd apparaîtront en tant qu’invités musicaux dans les prochains épisodes de Saturday Night Live. Byrne se produira sur l’épisode du 29 février (animé par John Mulaney). The Weeknd suivra la semaine prochaine, le 7 mars, sur un épisode animé par Daniel Craig. Consultez l’annonce de SNL ci-dessous.

The Weeknd est apparu pour la dernière fois sur SNL en 2016 en soutien à Starboy. Il a récemment sorti les nouveaux singles “Heartless” et “Blinding Lights”.

David Byrne a sorti son Utopia américain nominé aux Grammy Awards en 2018. Depuis, il a développé l’album en une comédie musicale à Broadway. Et, à venir, Spike Lee dirigera la version cinématographique d’American Utopia.

