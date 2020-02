David Coverdale de Whitesnake: “ Beaucoup de nouveaux groupes de rock n’ont pas vraiment de héros de guitare ”

Dans une récente interview avec Subculture Entertainment, SERPENT BLANC chanteur David Coverdale On lui a demandé comment il choisissait une setlist pour les performances live du groupe. Il a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “Je suis impliqué avec un groupe de gars qui se soucient vraiment de ce que nous faisons. Je veux donc que les gens s’expriment individuellement.

“Si vous écoutez[[SERPENT BLANCdernier album de] «Chair et sang», vous pouvez entendre que les performances individuelles sont toutes incroyables “, at-il poursuivi.” La section rythmique est une entité distincte et l’incroyable jeu de guitare est comme une belle tapisserie sonore. Et je veux cela dans la performance que les gens voient.

“Beaucoup de nouveaux groupes de rock n’ont pas vraiment de héros de guitare, et pour moi, c’est synonyme de rock. Et aussi le ‘roll’ sexy. Je ne veux pas juste être un groupe de rock, je veux être un groupe de rock and roll, j’aime le sexe [element] dans le rock, qui est l’aspect «roll». Toute l’expression «rock and roll» était [coined] à l’époque du blues et du jazz en tant qu’acte sexuel: «Allez, bébé, allons-y et rock and roll». Rien à voir avec ces putains de guitares. [Laughs]

“Ouais, mettre la setlist ensemble … Tu ne seras pas déçu, je peux le garantir,” David ajoutée. “Nous présentons certainement certaines des nouvelles chansons. Nous avons trouvé des trucs comme «Hé toi (tu me fais du rock)» et «Tais-toi et embrasse-moi» sont une foule énorme[-participation] Chansons. Tous. Et «Le problème est votre deuxième prénom» – ils s’intègrent parfaitement dans la performance live. C’est comme si on les faisait depuis 30 ans. Mais ce qui est fait, c’est de rafraîchir les anciennes chansons. Alors tu sors de faire «Le problème est votre deuxième prénom» puis jouer «Lent et« facile » ou ‘Glisse le dedans’, et ces chansons sont encore plus amplifiées parce que vous venez de jouer quelque chose de nouveau et de nouveau. Donc, il se nourrit simplement. Et la foule et les fans de SERPENT BLANC, d’après ce que je peux voir sur les médias sociaux, sont extrêmement fiers du fait que leur groupe préféré crée toujours une musique rock and roll pertinente qui résiste aux plus grands succès que nous avons eu il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et c’est l’une des choses très validantes[sur[aboutSERPENT BLANC aujourd’hui]. “

SERPENT BLANC fera équipe avec SAMMY HAGAR ET LE CERCLE et NIGHT RANGER pour une tournée américaine d’été 2020. Produit par Live Nation, la sortie débutera le 9 juillet à West Palm Beach, en Floride, à l’iTHINK Financial Amphitheater et fera escale à Tampa, Cincinnati, Dallas, Phoenix et bien plus, avant de se terminer le 20 septembre à Chula Vista, en Californie, à l’amphithéâtre North Island Credit Union.

“Chair et sang” a été publié en mai 2019 via Frontiers Music Srl. Le disque a suivi l’album studio acclamé par la critique en 2011 “Pour toujours” et 2015 “L’album violet”, une réinvention de VIOLET FONCÉ classiques de Coverdalec’est le temps dans ce groupe.



