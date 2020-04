David Coverdale de Whitesnake dit que 2021 serait le moment «approprié» pour lui de prendre sa retraite

David Coverdale dit que 2021 serait une année “appropriée” pour sa retraite.

le SERPENT BLANC Le chanteur, qui a eu 68 ans en septembre dernier, a discuté de la possibilité qu’il l’appelle à quitter tout en parlant à Fusion de la station de radio WRIF de Detroit plus tôt cette semaine.

Lutter contre la pandémie de coronavirus qui balaie le monde, Coverdale a déclaré: “J’ai le sentiment que ça va prendre un peu de temps pour ramener les choses à un semblant de ce que nous savions auparavant. Donc ce que nous devons faire est de sortir des sentiers battus. Je dois me faire opérer et me mettre en marche. Et quel meilleur âge pour le SERPENT BLANC chanteur principal à sortir et à prendre sa retraite – 69. [Laughs]”

Pressé de savoir s’il envisage vraiment de raccrocher l’année prochaine, David a dit: “J’ai toujours écrit des chansons qui me défient en tant que chanteur, et j’ai 68 ans maintenant. Je pense donc que 69 serait approprié pour SERPENT BLANCchanteur principal [to retire]n’est-ce pas? “

Le mois dernier, SERPENT BLANC a annoncé l’annulation de toutes ses activités de tournée précédemment annoncées, y compris le trek aux États-Unis cet été avec SAMMY HAGAR ET LE CERCLE et NIGHT RANGER, pour que Coverdale peut subir une intervention chirurgicale pour une hernie inguinale bilatérale.

Il ya trois mois, Coverdale dit à l’Australie Lourd magazine qu’il “ne peut pas” se voir chanter SERPENT BLANCla chanson classique de “Toujours de la nuit” dans ses 70 ans. “Ma femme m’a interdit d’utiliser le mot” retraite “”, a-t-il expliqué. “Mais chaque putain de jour, je suis reconnaissant et reconnaissant que ma vie soit comme elle est, à la fois dans une circonstance privée et dans une circonstance professionnelle. C’est magique.”

En 2016, Coverdale Raconté Pierre roulante qu’il “essayait” de prendre sa retraite avec la libération de “L’album violet”, qui a été présenté comme “une réimagination des chansons classiques de Coverdale‘est le temps du chanteur de VIOLET FONCÉles albums studio Mark III et Mark IV. ” Coverdale était VIOLET FONCÉchanteur de fin 1973 à début 1976 et a chanté sur les albums “Brûler”, “Stormbringer” et “Venez goûter le groupe”.

Coverdale a eu ses deux genoux remplacés par du titane en 2017 après avoir souffert d’arthrite dégénérative. Il a expliqué plus tard qu’il souffrait tellement d’arthrite aux genoux que cela entravait sa capacité à jouer en direct.

SERPENT BLANC a tourné pour soutenir son dernier album, “Chair et sang”, qui a été publié en mai dernier via Frontiers Music Srl.



