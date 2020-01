David Coverdale de Whitesnake ne peut pas se voir jouer «Still Of The Night» dans les années 70

Le magazine australien Heavy a récemment interviewé SERPENT BLANC chanteur David Coverdale. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

En tournée derrière SERPENT BLANCdernier album studio de 2019 “Chair et sang”:

David: “Il se porte si bien. Il obtient des récompenses maintenant; c’est comme des récompenses dans les magazines rock. Et nous recevons des récompenses pour le” Meilleur album de l’année “, ce qui est incroyable. La vidéo «Tais-toi et embrasse-moi» a plus de deux millions de vues, ce qui, pour un groupe de rock classique, est juste incroyable, pour être honnête. Et ce que ça a fait, ça a donné à tout le groupe et moi un collectif [big kick in] l’âne]. Cela nous a revitalisé. Nous jouons une chanson que le public connaît, l’un des SERPENT BLANC classiques, et suivez-le avec «Le problème est votre deuxième prénom» ou «Hé toi (tu me fais du rock)»et la putain de foule la chante aussi fort que les classiques. Il se glisse donc comme un gant magnifiquement taillé dans le SERPENT BLANC spectacle. Tant et si bien, nous allons maintenant en 2020. Il est très rare que vous puissiez tourner pour plus d’un cycle de tournée, vraiment, sur un album. Mais cela se passe incroyablement bien et régulièrement… Nous sortons – nous commençons avec vous en Australie, puis nous allons en Nouvelle-Zélande, à Singapour et à Jakarta, avec qui je ne suis pas allé depuis un événement tragique avec VIOLET FONCÉ en ’76 [or] ’75. Et puis au Japon. Nous avons dû reporter une tournée là-bas. C’est incroyable. Nous avons une fabuleuse tournée dans l’arène du Royaume-Uni que nous jouons en juin [this] année. Tout alimente le réservoir qui est SERPENT BLANC. Et cet album, je suis ravi. Vous savez, je devais me convaincre de le faire. J’ai écrit 18 nouvelles chansons par moi-même avec Plage de Reb ou Joel Hoekstra, mes guitaristes, se remettant d’une double chirurgie du genou. [Laughs] J’ai subi une arthroplastie du genou. C’est ce dont vous avez besoin pour écrire du rock and roll puissant et juteux. [Laughs]”

Sur la façon dont il aurait réagi en 1978 si quelqu’un lui avait dit SERPENT BLANC serait toujours actif en 2020:

David: “J’aurais ri. Littéralement, j’écrivais les chansons «Ici, je vais à nouveau» et ‘Pleurer sous la pluie’ lors de la rupture de mon premier mariage il y a très, très longtemps. Et j’arrivais à mon 30e anniversaire, et je me suis dit: «C’est ça». Parce que vraiment, personne – je veux dire LE [[ROULANT] DES PIERRES, L’OMS, vous plaisantez j’espère? J’ai trois points et huit [68], mais ces gars-là ont 70 ans. Je ne peux pas voir faire «Toujours de la nuit» dans mes 70 ans. Donc je ne sais pas quand ça va arriver. Ma femme m’a interdit d’utiliser le mot «retraite». Mais chaque putain de jour, je suis reconnaissant et reconnaissant que ma vie soit telle qu’elle est, à la fois dans une circonstance privée et dans une circonstance professionnelle. C’est magique. C’est magique. Et il y a beaucoup de groupes – vous les connaissez probablement; Je ne sais pas depuis combien de temps vous faites ça – mais il y a beaucoup de groupes qui restent ensemble pour l’argent, pour l’économie. Ce groupe s’entend terriblement bien en tant qu’amis, comme nous appelons les frères «Snake Brothers», les frères du serpent, aussi bons qu’ils soient en live. Et croyez-moi, c’est un enfer d’un putain de groupe musclé et puissant sur scène. Extraordinaire.”

Sorti en mai dernier via Frontiers Music Srl, “Chair et sang” a suivi l’album studio acclamé par la critique en 2011 “Pour toujours” et 2015 “L’album violet”, une réinvention de VIOLET FONCÉ classiques de Coverdalec’est le temps dans ce groupe.

Joindre Coverdale sur “Chair et sang” est le groupe de puissance composé de Plage et Hoekstra à la guitare, Michael Devin à la basse, Tommy Aldridge sur des tambours, et Michele Luppi sur les claviers.



