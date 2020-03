David Coverdale de Whitesnake subira une intervention chirurgicale pour une hernie inguinale bilatérale; Annulation des dates de tournée aux États-Unis et en Europe

Tous SERPENT BLANCactivités de tournée annoncées précédemment, y compris la randonnée aux États-Unis cet été avec SAMMY HAGAR ET LE CERCLE et NIGHT RANGER, ont été annulées afin que le chanteur David Coverdale peut subir une intervention chirurgicale pour une hernie inguinale bilatérale.

Coverdale a annoncé les annulations dans un communiqué publié via les médias sociaux plus tôt dans la journée. Il a dit: “Encore une fois, cela me brise le cœur d’être le porteur de nouvelles encore plus tristes affectant SERPENT BLANCcalendrier des tournées de cette année de plus en plus difficile, 2020.

“Toutes les tournées, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, sont annulées en raison de problèmes de santé, liés spécifiquement à une hernie inguinale bilatérale m’obligeant à me faire opérer.

“Pour le moment, je ne peux vous offrir que mes incroyables musiciens SERPENT BLANC et notre équipage mon amour et mes excuses sincères et aussi mes regrets à mes amis ÉTRANGER, L’EUROPE  & SAMMY HAGAR pour ce problème de santé personnel imprévu, que j’aurai abordé à la première occasion possible. En attendant, je vous envoie mon amour et le vôtre et j’espère que nous nous reverrons le long de la route. “

Plus tôt dans le mois, SERPENT BLANC a reporté sa tournée japonaise annoncée précédemment en raison de la menace persistante du coronavirus.

Coverdale a eu ses deux genoux remplacés par du titane en 2017 après avoir souffert d’arthrite dégénérative. Il a expliqué plus tard qu’il souffrait tellement d’arthrite aux genoux que cela entravait sa capacité à jouer en direct.

SERPENT BLANC a tourné pour soutenir son dernier album, “Chair et sang”, qui a été publié en mai dernier via Frontiers Music Srl. Le disque suit l’album studio acclamé par la critique en 2011 “Pour toujours” et 2015 “L’album violet”, une réinvention de VIOLET FONCÉ classiques de SERPENT BLANC cerveau David Coverdalec’est le temps dans ce groupe.

Joindre Coverdale sur “Chair et sang” est le groupe composé de Plage de Reb et Joel Hoekstra à la guitare, Michael Devin à la basse, Tommy Aldridge sur des tambours, et Michele Luppi sur les claviers.



