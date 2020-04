David Coverdale de Whitesnake sur la pandémie de coronavirus: «Tout ce que nous considérions comme normal avant, c’est fini»

SERPENT BLANC chanteur David Coverdale a parlé à SiriusXMc’est “Nation du Tronc” sur la façon dont il gère la crise des coronavirus et à quoi pourrait ressembler le circuit de tournée après la pandémie.

“Je pense que tout ce que nous considérions comme normal avant, c’est parti,” Coverdale m’a dit. “Je ne pense pas que tout va être normal. Les gens vont devoir se mettre dans l’état d’esprit pour pouvoir aller à ces rassemblements publics, aller dans un théâtre intérieur, une arène, un stade. Cela a vraiment ébranlé la Si Dieu le veut, nous pouvons avoir une réinitialisation.

“C’est biblique, ce que vous lisez dans la Bible – la peste noire d’Egypte”, a-t-il poursuivi. “C’est immense. Si quoi que ce soit, nous devons apprendre à travailler ensemble et à arrêter l’aspect frontalier. L’Europe a dû utiliser à nouveau les frontières pour empêcher les gens d’entrer et mettre la population en quarantaine. Et c’est très nécessaire. Et rester à la maison est également nécessaire.

“Mais ça va être un immense changement”, a-t-il ajouté. “Et j’espère sincèrement, avec mes années avancées, que je serai toujours en mesure d’aller là-bas pendant que je peux encore «Toujours de la nuit» à la fin de l’heure [and] 45 [minutes]. “

Coverdale a poursuivi en disant qu’il n’était pas optimiste quant au retour des rassemblements de masse pour des choses comme les concerts en 2020.

“Cela ne va pas encore disparaître”, a-t-il dit. “Nous devrions rassembler tous ces magnifiques scientifiques à Pomme – Chinois, russe, japonais, africain, français, américain – rassemblez-les tous et travaillez dans un seul objectif: trouver un vaccin pour cette chose. “

David a également profité de l’occasion pour claquer Atout Conseiller de la Maison Blanche Kellyanne Conway, qui la semaine dernière a dit “C’est COVID-19, pas COVID-1, les gens” tout en blâmant le Organisation Mondiale de la Santé pour ne pas avoir mieux maîtrisé la situation.

Coverdale dit: “Dites Kellyanne Conway c’est COVID-19 car il a été découvert en 2019; ce n’est pas la 19e version. Dieu… Ce sont les gens qui nous conseillent? Allons y!”

Le mois dernier, SERPENT BLANC a annoncé l’annulation de toutes ses activités de tournée précédemment annoncées, y compris le trek aux États-Unis cet été avec SAMMY HAGAR ET LE CERCLE et NIGHT RANGER, pour que Coverdale peut subir une intervention chirurgicale pour une hernie inguinale bilatérale.

Coverdale a eu ses deux genoux remplacés par du titane en 2017 après avoir souffert d’arthrite dégénérative. Il a expliqué plus tard qu’il souffrait tellement d’arthrite aux genoux que cela entravait sa capacité à jouer en direct.

SERPENT BLANC a tourné pour soutenir son dernier album, “Chair et sang”, qui a été publié en mai dernier via Frontiers Music Srl.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).