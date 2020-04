David Draiman de Disturbed est “ mourant ” de chanter l’hymne national américain au Super Bowl

L’automne dernier, PERTURBÉ a partagé un sondage sur la publication de l’industrie musicale américaine Panneau d’affichagele site Web de qui a demandé qui devrait chanter l’hymne avant 2020 super Bowl et a encouragé les fans du groupe à écrire le chanteur David Draiman‘s nom dans le sondage. Interrogé dans une nouvelle interview avec “Coup de fouet”, la KLOS émission de radio animée par Full Metal Jackie, ce qui fait de cette chanson un défi attrayant pour un chanteur, Draiman a déclaré (entendre l’audio ci-dessous): “Ils disent que c’est l’une des chansons les plus difficiles à réaliser, tout d’abord. Deuxièmement, c’est notre hymne national, et je serais submergé d’honneur et de joie de pouvoir l’avoir distinction et un honneur de le chanter. C’est l’un de ces éléments de liste que je meurs d’envie de faire toute ma vie. Avec un peu de chance, un jour. On ne sait jamais. “

Draiman dit précédemment Loudwire qu’il a “rêvé” de chanter “La bannière étoilée” en face de la super Bowl foule et à une audience télévisée estimée à environ 100 millions de personnes toute sa “vie”. Il ajouta: “[I’ve] le répète depuis que je suis un petit garçon. J’aime mon pays, et je serais honoré au-delà des mots d’avoir l’opportunité d’essayer d’inspirer, de renforcer et de donner de l’espoir, à un moment où nous avons plus que jamais besoin de ces choses. De plus… ce serait bien d’avoir du rock représenté à un certain niveau au super Bowl, et pour prouver à tout le monde qu’il y a des chanteurs de rock qui peuvent rendre l’hymne autant de justice que n’importe quel artiste pop, et peut-être même le porter plus haut. “

L’hymne national n’a jamais été interprété par un chanteur de rock au super Bowl. Il a été précédemment exécuté par Demi Lovato, Carrie Underwood et Billy Joel les trois dernières fois, le match s’est joué à Miami.

La performance de l’hymne national est une tradition d’avant-match qui a déclenché un débat polarisant au cours des dernières saisons de football.

En mai 2018, le NFL mandaté que tous les joueurs doivent représenter l’hymne national et s’ils ne le faisaient pas, les équipes pourraient les discipliner. Cependant, avant la saison, le NFL retiré la politique.

Ces derniers mois, Sœur tordue chanteur Dee Snider s’est plaint publiquement que le genre rock a été exclu de la NFLest le plus grand événement. “Semaine après semaine, le rock est la musique incontournable pendant les matchs, mais il n’est pas respecté super Bowl“, Snider tweeté. Il a exprimé son opinion après Jennifer Lopez et Shakira ont été annoncés comme interprètes lors du spectacle de la mi-temps de cette année.

PERTURBÉdernier album de, “Évolution”, est sorti en 2018 via Reprise.



