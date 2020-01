David Ellefson, Chris Poland et le regretté batteur de Megadeth Gar Samuelson se retrouvent sur le dernier album de Fatal Opera

OPERA FATAL, la poste-MEGADETH projet de batteur de la fin de l’ère classique Gar Samuelson, sortira son dernier LP, “Fatal Opera III”, en été via Records de combat. Le LP comprendra également des apparitions d’invitésMEGADETH guitariste Chris Pologne et MEGADETH bassiste David Ellefson, qui apparaîtra sur la piste “Le corbeau”, marquant la première fois Pologne, Ellefson et Samuelson sont apparus ensemble sur une piste depuis MEGADETHséminal “La paix vend … mais qui achète”. Il y aura également des apparitions supplémentaires Pologne, et NEW YORKAIS bassiste Robbie “Pags” Pagliari, marquant pour la première fois la gamme originale de LES NEW YORKERS (Pologne et Samuelsonest pré-MEGADETH projet jazz / fusion, avec également guitariste Stew Samuelson) est apparu ensemble sur un enregistrement commercial. Faire également une apparition sur “Le corbeau” est Ellefson chanteur, et Records de combat A&R, Thom Hazaert.

OPERA FATAL – Andy Freeman (voix / touches), Stew Samuelson (guitare), Billy Brehme (guitare), Travis Karcher (basse) et Gar Samuelson (batterie), formé au début des années 90, et a sorti son premier album éponyme en 1994, et publié indépendamment “Onzième heure” en 2018. “Fatal Opera III” est le dernier chapitre de l’héritage du groupe, avec les enregistrements finaux de Samuelson, décédé en 1999.

OPERA FATAL commencé à travailler sur un nouvel album avant Gar”, et les morceaux sont restés pendant près de 20 ans, jusqu’à ce qu’ils soient finalement revisités. Assez de pistes ont été trouvées pour créer “Fatal Opera III”, produit et mixé par Andy Freeman. Les autres membres ont uni leurs forces pour terminer l’album qui avait commencé il y a tant d’années, sorti dans un hommage et une célébration appropriés à l’héritage de Gar Samuelson, et OPERA FATAL.

Homme libre dit: “Cela a pris beaucoup de temps, mais c’était vraiment un travail d’amour, de préparer cette version finale. Ce fut un honneur et un privilège de travailler avec David et Thom, qui a contribué à rendre cet album possible, et à obtenir Chris et David avec Gar une fois de plus, l’ensemble du projet a été bouclé. Nous sommes très heureux qu’il verra enfin le jour et espérons que ce sera une offrande à nos fans et un hommage musical final à Gar. “

Ellefson dit: “Gar était l’un des batteurs les plus peu orthodoxes, imprévisibles et fascinants musicalement avec lesquels j’ai joué. Son héritage continue de grandir avec le temps. C’est donc un honneur pour moi d’avoir cette performance posthume avec Gar, en l’honneur de son incroyable musicalité et de son héritage, il nous a laissé le plaisir d’en profiter. “

Hazaert ajoute: “Après quelques années de conversations avec le OPERA FATAL les gars, le record était presque terminé, et le moment était enfin venu de le sortir. Pour pouvoir libérer Garles derniers enregistrements, ainsi que les dernières choses qu’il a faites avec son frère, Ragoût, également une partie complexe de MEGA l’histoire, et de le faire sur Combat, est vraiment un honneur. Et quand l’idée a été lancée d’avoir Ellefson et Pologne sur une piste, et réunir l’équipe une dernière fois, je ne pouvais pas penser à un hommage plus approprié à l’héritage musical et à la magie Gar, Chris et David aidé à donner vie à «Tuer, c’est mon affaire» et «La paix vend», et apportant Gar retour à Combat où il a commencé. Et quand Andy m’a demandé de faire du chant invité, je n’ai pas pu dire oui assez vite. J’ai pu jouer avec les deux Ellefson et Pologne, en direct et sur des enregistrements, et pour pouvoir participer à quelque chose de si important, et être sur une piste avec les deux, ainsi que Gar, Ragoûtet les autres gars de OPERA FATAL, en tant que fan, c’est vraiment quelque chose que je ne peux même pas exprimer. “

