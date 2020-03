David Ellefson de Megadeth et certains de ses amis célèbres offrent des leçons de musique gratuites aux enfants déplacés par le coronavirus

le Fondation pour la musique pour jeunes David Ellefson, l’association à but non lucratif a commencé en 2018 par MEGADETH bassiste David Ellefson, a annoncé la “L’école est finie” initiative, offrant des cours de musique gratuits et des séances de mentorat individuelles via Skype d’artistes majeurs aux étudiants coincés à la maison en raison des restrictions COVID-19.

le Skype des sessions seront organisées par des artistes légendaires du rock et du métal, notamment:

* Chris Kael (POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS)



* Dirk Verbeuren (MEGADETH)



* Jimmy DeGrasso (ex-MEGADETH, ALICE COOPER)



* Chad Szeliga (BLACK STAR RIDERS, MARCHE AVEC DES LIONS)



* Phil Demmel (VIO-LENCE, ex-MACHINE HEAD)



* Ron “Bumblefoot” Thal (SONS OF APOLLO, ex-GUNS N ‘ROSES)



* Chris Pologne (ex-MEGADETH)



* Kiko Loureiro (MEGADETH)



* Clint Lowery (SEVENDUST)



* Nita Strauss (ALICE COOPER)

Dit Fondation coprésident Thöm Häzäert, qui est aussi Ellefsonpartenaire et chanteur de Daviddu groupe solo: “David et je réfléchissais sur les moyens de redonner pendant l’épidémie de COVID, et j’ai mis un peu de positivité à une époque de crise et d’incertitude assez sans précédent.

“La mission de notre fondation est d’essayer d’aider à garder la musique dans les écoles, mais que se passe-t-il lorsque les enfants ne peuvent pas aller à l’école? Comme je suis assis à la maison avec mes deux enfants agités, dans un exil forcé, cela m’a un peu frappé. Nous avons commencé à parler David en faisant quelques leçons en ligne avec des enfants, via la fondation, et puis j’ai eu l’idée de recruter certains de nos autres amis. “

Ajouts Ellefson: “Lorsqu’une personne souffre, nous souffrons tous, et c’est un moment sans précédent dans l’histoire où nous tous dans le monde sommes unis pour une cause commune.

“La musique et les arts ont toujours été parmi nos meilleurs guérisseurs d’une manière qu’aucun autre ne peut faire. Alors que nous nous rapprochons les uns des autres avec un espoir retentissant, je suis toujours reconnaissant envers nos amis de la communauté créative qui ont aimablement offert leur expertise à mettre un sourire sur les visages de tant de personnes dans le besoin en ce moment. Que ce soit un moment où nous pouvons tous nous unir sous la bannière de la musique et laisser notre créativité montrer la voie. “

Les étudiants de 18 ans et moins peuvent s’inscrire et trouver plus d’informations sur ellefsonyouthmusicfoundation.org.

Ce sont des cours de musique ponctuels et des séances de mentorat à la guitare, à la basse, à la batterie et au chant. Les étudiants peuvent choisir l’instructeur qu’ils souhaitent dans l’application.

“Tout le monde donne de son temps” Ellefson dit à Arizona Republic. “Ces leçons sont sans frais. Nous sommes tous en train de participer et de donner une partie de notre temps dans notre cycle de descente en ce moment pour aider à donner de l’espoir aux gens et à se passionner pour la musique.”

Graphique: Melody Myers de Conçu par Melody

