David Ellefson de Megadeth: “ Je n'ai jamais été un gars Spotify ''

MEGADETH bassiste David Ellefson n'est pas un fan des services de musique en streaming tels que Spotify et Apple Music. "Je n'ai jamais été Spotify mec ", dit-il au "Nod To The Old School" podcast (entendre l'audio ci-dessous). "Pour une raison quelconque, il n'a jamais résonné avec moi. Je l'ai essayé, j'ai essayé Apple Music pendant un certain temps, mais je suis de la vieille école et j'achète tout. Je pense qu'il est important de soutenir mes amis et les groupes dont je suis fan; Je pense qu'il est important de soutenir la cause, de soutenir notre entreprise. Je vais donc payer les 1,29 $ sur iTunes et l'acheter, et de cette façon je l'ai quand je vole dans un avion, c'est-à-dire quand j'écoute beaucoup de ma musique – quand je voyage. Je n'ai pas à être comme, 'Oh, merde. Je n'ai pas de wifi. Je ne peux pas écouter ma musique. ' (Rires) Je veux ma musique selon mes conditions, et je pense que c'est probablement en fin de compte pourquoi nous avons fait des bandes de mixage en premier lieu (à l'époque) – parce que je veux ma musique selon mes conditions chaque fois que je veux l'entendre. "

Il y a un an et demi, Ellefson déploré Spotifyles maigres paiements des artistes, racontant Graspop Metal Meeting: "Aussi bon que le streaming numérique soit une chose promotionnelle, c'est extrêmement injuste pour nous. Ils ont construit des fortunes massives entières sur le dos de notre musique pour lesquelles nous ne sommes pas payés. Et cela, heureusement, va changer … Maintenant, en ce qui concerne les fans, l'utilisateur? Ma fille, mes enfants, je ne pense pas qu'ils achètent à peine de la musique – ils obtiennent toujours tout… Ma fille, bien sûr, enlève les choses Spotify, donc je fais attention. Et certainement Youtube et tout ça, donc, bien sûr, c'est important. Parce que si nous ne sommes pas sur nos tambours et nos guitares, nous sommes probablement sur nos téléphones. Il est donc important que nous y prêtions attention, car nos fans en font partie. Donc, si nous voulons nous connecter à nos fans, nous devons être là.

"Dieu merci, encore une fois, comme je l'ai dit, le milieu se connecte mieux en ce qui concerne l'équité de la redevance et tout, ce qui, bien sûr, nous fait nous sentir mieux, parce que nous avons l'impression d'être rémunérés pour beaucoup de dur labeur ", at-il ajouté. "Et quelqu'un a dû payer pour faire ces disques, donc c'est bien que tout le monde commence maintenant à avoir une vision juste de cela."

MEGADETH se joindra POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS en tant qu'invité spécial sur la tournée européenne d'hiver 2020 de ce dernier groupe, avec MAUVAIS LOUPS dans la fente d'ouverture. Le trek visitera 14 pays européens à partir du 20 janvier au Hartwall Arena à Helsinki, en Finlande et se terminant le 20 février au Budapest Sportarena à Budapest, en Hongrie.

MEGADETHtournée avec CINQ DOIGTS marquera les premiers spectacles depuis le chanteur Dave Mustaine a annoncé son diagnostic de cancer de la gorge au printemps dernier.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n'approuve ni ne garantit l'exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens "Signaler à Facebook" et "Marquer comme spam" qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu'à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l'action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de "masquer" les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de "bannir" les utilisateurs qui enfreignent les conditions d'utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l'utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur "interdit" ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l'utilisateur "interdit" ne seront visibles que par l'utilisateur et ses amis Facebook).