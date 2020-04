David Ellefson de Megadeth sort un nouveau single au profit de COVID-19

Le bassiste de Megadeth, David Ellefson, vient de faire plaisir aux fans en sortant son nouvel EP, Simple Truth, et sa chanson titre quelques jours plus tôt. Tous les profits du single “Simple Truth” bénéficieront aux efforts de secours de la Croix-Rouge italienne COVID-19 dans l’un des pays les plus touchés d’Europe.

Nous avons donc décidé de laisser tomber le single #SIMPLETRUTH quelques jours plus tôt! Découvrez-le maintenant sur BANDCAMP! Disponible soit en single, soit en EP, incluant le mix Max Norman de "Vultures" ainsi que des versions live de "Vultures" et "If You Were God", enregistrées à Milan, en Italie! Tous les profits du single "Simple Truth", et tout don supplémentaire sur le prix d'achat du single, iront à la Croce Rossa Italiana – Croix-Rouge italienne et à leurs efforts de secours COVID-19! Ellefson – Bass, Vocals, Guitars, Drums. Chant supplémentaire par Bumblefoot. Mixé et masterisé par Alessio Garavello à Rogue Recording Studios – Londres, Royaume-Uni.

Enregistrement sous le surnom de, simplement, Ellefson, l’artiste a partagé un message avec ses fans sur les réseaux sociaux. “Nous avons donc décidé de laisser tomber le single” Simple Truth “quelques jours plus tôt! Découvrez-le maintenant sur Bandcamp! ” déclara-t-il. L’artiste a ajouté que l’EP comprend, “Versions en direct de” Vultures “et” If You Were God “, enregistré à Milan, Italie! Tous les profits du single “Simple Truth”, et tout don supplémentaire sur le prix d’achat du single, iront à la Croce Rossa Italiana – Croix-Rouge italienne et à leurs efforts de secours COVID-19! “

Ellefson a également annoncé que l’EP Simple Truth propose un remix de sa chanson, “Vultures”, du producteur de métal acclamé Max Norman, dont les crédits incluent plusieurs albums de Megadeth et Ozzy Osbourne. La chanson – de son album de 2019, Sleeping Giants – comprend des apparitions invitées de Dead By Wednesday’s Dave Sharpe et Opus Lawrence.

Au cours des dernières semaines, Ellefson a travaillé d’arrache-pied pour aider là où elle peut survivre à la pandémie. La semaine dernière, l’artiste a annoncé son Initiative «School’s Out», qui offre des mentorats individuels sur Skype entre de jeunes étudiants en musique et des légendes du métal.

Dirigé par la Fondation pour la musique pour jeunes David Ellefson du bassiste – une filiale de la Grammy Music Education Coalition – «School’s Out» impliquera également des icônes métalliques telles que Dirk Verbeuren et Kiko Loureiro de Megadeth, Frank Bello d’Anthrax et Ron «Bumblefoot» de Guns N ‘Roses ». Thal, entre autres.

“Lorsqu’une personne souffre, nous souffrons tous, et c’est un moment sans précédent dans l’histoire où nous tous dans le monde sommes unis pour une cause commune”, a déclaré Ellefson à propos de sa nouvelle initiative. «La musique et les arts ont toujours été parmi nos meilleurs guérisseurs d’une manière qu’aucun autre ne peut faire.»

Pendant ce temps, le coéquipier d’Ellefson, le leader de Megadeth, Dave Mustaine, s’est rendu sur Instagram pour promouvoir la distanciation sociale et les équipements de protection. Portant un masque et des gants pendant qu’il jouait de la guitare, Mustaine a soutenu sa fille, Electra, pendant qu’elle chantait le concert des Beatles.

