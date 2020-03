David Ellefson de Megadeth sur sa basse signature: «Mon objectif a toujours été d’inventer et de développer des instruments de pointe à indice d’octane très élevé»

MEGADETH bassiste David Ellefson a récemment parlé à Guitar World de ses tout nouveaux modèles de basse de concert CBXM IV et V Signature Series de David Series Xson.

“Mon objectif a toujours été d’inventer et de développer des instruments de pointe à très haut indice d’octane”, a-t-il expliqué. “Je préfère les basses qui semblent aller vite et avancer. Cela dit, tout en essayant de faire avancer la marque, il y a quelque chose à dire pour revenir aux classiques.

“Comme avec MEGADETHet, en fait, avec l’ensemble de l’entreprise de concerts, la meilleure façon de procéder est parfois de remonter dans le temps et de créer un instrument classique et traditionnel qui possède toujours tous les Jackson-ismes habituels. »

Il a ajouté: “Ceci est une basse que vous pouvez jouer à un MEGADETH spectacle, ou dans un groupe country, ou à l’église, et peut-être même dans un groupe de jazz: en quelque sorte cela fonctionne dans tous ces environnements. Au fur et à mesure que vous descendez le manche, il y a une luminosité et une attaque de la touche en érable qui apparaît, et je suis remonté dans le temps avec la configuration P / J.

“Les toutes premières basses Jackson que j’ai obtenues Grover Jackson dans la journée avait cette configuration, parce que j’ai remarqué que si vous basculiez le micro P vers la position inverse, avec l’aimant inférieur vers le cou que vers le chevalet, il se débarrassait d’une fréquence basse-moyenne ennuyeuse qui ne fonctionne tout simplement pas travailler dans un cadre métallique, car il obtient les basses à l’intérieur de la grosse caisse. “

À propos de la série X Signature David Ellefson Concert Bass CBXM IV: Le corps en peuplier résonant est construit avec un contour supérieur qui fournit une ancre confortablement stable pour le jeu de pioche ou de doigt tandis que le contour inférieur offre un équilibre parfait lorsqu’il est calé sur un genou. Conçu pour un jeu de lumière ultra-technique, un manche en érable boulonné renforcé graphite offre la plus grande stabilité, tandis que la touche en érable à rayon composé de 12 “-16” s’aplatit lorsque vous remontez le manche pour un confort de jeu accru et une articulation rapide. Une molette de réglage sur le talon montée sur le talon permet également de régler le cou rapidement et facilement.

Le chevalet EMG J actif et les micros manche EMG P offrent beaucoup de médiums percutants et une sortie accrue car un égaliseur 3 bandes actif renforce leur puissance native, le façonnant et le raffinant pour un impact et une polyvalence maximum. Le bouton de mélange vous permet de mélanger les micros à votre goût – ajoutez plus de micros manche pour un coup de chaleur ou montez le micro chevalet pour plus de coupe. Le chevalet à quatre cordes Jackson HiMass aiguise l’attaque de vos notes pour plus de clarté, offrant un sustain amélioré sans altérer de manière significative la tonalité fondamentale de l’instrument.

Pour une touche d’élégance, Ellefson a ajouté quelques nouvelles touches cosmétiques, y compris un pickguard et tout nouveau Jackson poupée fixe avec le logo “Radiation” familier et Ellefsonsignature de la marque en relief sur le couvercle du truss rod.

Offert en noir brillant avec pickguard blanc ou blanc neige avec pickguard noir, ce léviathan bas de gamme est fini avec du matériel chromé, y compris tout, du pont au Jackson Mécaniques scellées moulées sous pression.

À propos de la série X David Ellefson Concert Bass CBXM V: le corps en peuplier résonant est construit avec un contour supérieur qui fournit une ancre confortablement stable pour le jeu de pioche ou de doigt tandis que le contour inférieur offre un équilibre parfait lorsqu’il est calé sur un genou. Conçu pour un jeu de lumière ultra-technique, un manche en érable boulonné renforcé graphite offre la plus grande stabilité, tandis que la touche en érable à rayon composé de 12 “-16” s’aplatit lorsque vous remontez le manche pour un confort de jeu accru et une articulation rapide. Une molette de réglage sur le talon montée sur le talon permet également de régler le cou rapidement et facilement.

Le chevalet EMG J actif et les micros manche EMG P fournissent beaucoup de médiums percutants et une sortie accrue car un égaliseur 3 bandes actif renforce leur puissance native, le façonnant et le raffinant pour un impact et une polyvalence maximum. Le bouton de mélange vous permet de mélanger les micros à votre goût – ajoutez plus de micros manche pour une touche de chaleur, ou montez le micro chevalet pour plus de coupe. Le chevalet à cinq cordes Jackson HiMass aiguise l’attaque de vos notes pour plus de punch et de clarté, offrant un sustain amélioré sans altérer de manière significative la tonalité fondamentale de l’instrument.

Pour une touche d’élégance, Ellefson a ajouté quelques nouvelles touches cosmétiques, y compris un pickguard et tout nouveau Jackson 4×1 (4 tuners en haut, 1 en bas) poupée à aubes avec le logo “Radiation” familier et Ellefsonsignature de la marque en relief sur le couvercle du truss rod.

Offert en noir brillant avec pickguard blanc ou blanc neige avec pickguard noir, ce léviathan bas de gamme est fini avec du matériel chromé, y compris tout, du pont au Jackson Mécaniques scellées moulées sous pression.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).