David Ellefson sur le nouvel album de Megadeth: This is Next Level, Beyond ‘Dystopia’

Plus tôt cette semaine, MEGADETH bassiste David Ellefson a parlé Fusion de la station de radio WRIF de Detroit sur l’avancement des sessions d’écriture et d’enregistrement de chansons pour le suivi de 2016 “Dystopie” album. Il a déclaré: “Nous allions commencer à enregistrer le nouveau disque ici à la fin du mois de mars. Bien sûr, c’est exact car tout s’arrêtait [due to the coronavirus pandemic]. Et notre batteur Poignard [[Verbeuren]vit à Los Angeles, et la Californie a été l’un des premiers États à vraiment fermer les choses.

“Dès que possible, dès que possible [we will enter the studio]”, at-il poursuivi.” Je veux dire, nous regardons – je ne sais pas – May, quelque chose comme ça. Dès que nous pouvons nous réunir et il est sûr pour nous d’être. Nashville est l’endroit où nous sommes basés, où notre opération [is] maintenant, et où nous ferons l’enregistrement. Et beaucoup de cela aussi [depends on other factors] – les studios doivent être ouverts. Tous les services du studio, avec des camionneurs et des techniciens. C’est, comme, où diable obtenez-vous un sandwich si tout est fermé? Tout ce que vous tenez pour acquis. “

Il a ajouté: “Nashville est une grande ville musicale, évidemment, [and] il y a beaucoup de services là-bas. Nous voulons juste nous assurer que tout est opérationnel; ce n’est pas seulement nous. Nous rongons les dents pour entrer et enregistrer ce prochain album. Nous le ferons donc dès que possible. De toute évidence, nous avons des dates de tournée prévues pour juin et juillet, et une autre étape en octobre et novembre. Et nous prenons cela une semaine à la fois, juste pour voir comment ça se passe. Actuellement, tout est sur le calendrier comme prévu, mais tout est susceptible de changer. Et, évidemment, si l’un de ces changements change, nous le ferons savoir à tout le monde via Megadeth.com. “

A demandé si le nouveau MEGADETH l’album a déjà été écrit, Ellefson a déclaré: “Tout est démo. C’est une chose qui est bonne à ce sujet – il y a eu quelques petits ajustements. Dave [[Mustaine, MEGADETH homme principal]et moi, il y a des années, nous avions l’habitude de dire: «Rien n’est définitif jusqu’à ce que ce soit du vinyle» – ce qui signifie que jusqu’à ce qu’il soit pressé sur un disque vinyle, c’est à ce moment-là que c’est fait. Jusque-là, il peut toujours y avoir de petites mises à jour et modifications. La commodité de travailler dans le domaine numérique est que vous pouvez entrer Outils professionnel et, “Hé, ajustons ce petit morceau de pont là-bas.” “Hé, ajoutons un autre petit revirement à la fin du verset.” Nous pouvons faire ce genre de petits ajustements. Et le MEGADETH les chansons sont vraiment ce type de chanson. Nous ne sommes pas des gars qui traînent ‘Kumbaya’, et trois accords plus tard, nous avons des chansons. Ce disque est en cours d’écriture depuis plus de deux ans.

“Les chansons passent par beaucoup de petites transitions”, a-t-il poursuivi. “Évidemment, nous sommes un groupe très progressiste; il y a beaucoup de détails. Et je pratique ces chansons tous les jours. Je suis assis ici à la maison et je vais déchirer quelques morceaux juste pour garder ma tête dans le jeu. Et parce que nous pouvons travailler à travers Dropbox, nous pouvons [get] à peu près des mises à jour en temps réel sur le moment où de petites choses sont modifiées. Ou Dave et je vais parler des paroles. Hé, est-ce que ces paroles fonctionnent là-bas? Comment cette formulation peut-elle s’adapter à ce riff? et des trucs comme ça. Nous restons donc définitivement productifs.

“Mais, oui, les chansons sont dans des modèles – elles sont prêtes à partir, elles sont prêtes à être enregistrées. Nous y avons définitivement mis le travail et le temps.”

Selon Ellefson, le temps supplémentaire loin du studio lui a donné, ainsi qu’à ses camarades de groupe, la possibilité de faire quelques derniers ajustements au nouveau MEGADETH chansons avant leur enregistrement.

“Si nous étions entrés à la fin du mois de mars, je pense que nous aurions été bien”, a-t-il déclaré. “Et qui sait? Peut-être que ces petits ajustements se seraient produits de toute façon? Mais tu ne sais pas.

“Une des choses Dave a dit quand nous avons commencé cela … Nous avons commencé à nous renvoyer des choses au tout début de 2018 “, a-t-il poursuivi.” C’est à ce moment-là que le processus a commencé. Nous avons donc traversé cette année juste une sorte de compilation. ‘Cause [with] «Dystopie», nous avons vraiment nettoyé les chambres fortes – il ne restait vraiment rien dans les chambres fortes. Et parfois, vous écrivez quelque chose, et c’est bien – ce n’est tout simplement pas pour le moment; il suffit de revenir à une date ultérieure… Nous avons commencé avec une table complètement propre en 2018. Nous nous sommes ensuite réunis en 2019 – en été, nous nous sommes réunis pendant environ deux mois. Et nous avons travaillé ensemble. Nous vivions dans une maison de bande à côté de la ferme où Dave vit à Nashville. Et c’était super. Une des choses Dave dit, il dit: «Ces dernières années, c’est presque comme si nous nous réunissions, nous branchons, nous enregistrons nos parties, nous rentrons tous à la maison et c’est tout. Alors il dit: «Je veux vraiment passer du temps à écouter. Genre, enregistrez-le, asseyez-vous, écoutez. Et même quand il subissait ses traitements contre le cancer ici à la fin de 2019, dans une tournure ironique du destin, cela nous a donné le temps de sortir du dossier, car nous y avons travaillé très dur pendant deux mois l’été dernier et essentiellement reconstitué le tout. Mais ensuite, prendre du recul, s’en éloigner, de nouvelles oreilles, y revenir, une chose qui nous a frappé, c’est à quel point c’est bon. Je veux dire, la direction était, comme, ‘Oh mon Dieu! C’est le niveau suivant, au-delà «Dystopie». C’est absolument parfait. Ceci est le record de niveau suivant pour MEGADETH. ‘ Et je l’ai écouté et je me suis dit: “Vous savez, je pense qu’ils ont raison.” Parce que parfois, vous pouvez être si proche du processus créatif, vous y êtes et vous ne pouvez pas le dire. Je suppose que c’est comme si vous continuez à goûter la soupe, vous ne savez pas vraiment si vous y mettez trop de sel. Nous avons donc pris un peu de recul, et quand nous nous sommes regroupés et écoutés à nouveau, nous étions juste, comme, “Wow!” Je pense que nous sommes passés là où nous pensions être à ce sujet et je pense que nous sommes maintenant dans une nouvelle ère de ce nouveau record. “

Les premières sessions pour MEGADETHLe 16e album studio a eu lieu l’année dernière à Franklin, Tennessee avec un coproducteur Chris Rakestraw, qui a précédemment travaillé sur “Dystopie”.

MEGADETHLe prochain LP sera le premier à figurer Verbeuren (ex-TRAVAUX DE SOL), qui a rejoint le groupe il y a près de quatre ans.

Guitariste Kiko Loureiro a fait ses débuts d’enregistrement avec MEGADETH sur “Dystopie”, dont le titre a été honoré dans la catégorie “Best Metal Performance” au 2017 Grammy Awards.

MEGADETH et AGNEAU DE DIEU devraient embarquer pour une tournée de 55 dates cet été.