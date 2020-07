David Gilmour est de retour avec une chanson intitulée « Oui, j’ai des fantômes »

Malgré la façon étrange de rester à la maison pendant tant de jours à cause du coronavirus, la quarantaine nous a apporté l’étrange surprise qui a égayé nos jours. Et pour les mélomanes, il est sûrement réconfortant d’entendre de nouvelles chansons de groupes et d’artistes que nous aimons, et plus si ce sont celles que nous considérons comme des légendes, et de nos jours David Gilmour a mis les piles pour composer une nouvelle chanson.

Il s’avère que pendant tous ces mois Le guitariste de Pink Floyd a été très actif, depuis le début de la quarantaine commencé à diffuser une émission en ligne avec sa famille, où en plus de boire du vin et de lire de la poésie, le musicien a été encouragé à jouer des chansons de son répertoire et nous a même surpris en se souvenant de Syd Barrett couvrant certaines de ses chansons (vous pouvez l’écouter ici)

Bien que cela nous ait déjà fait du bien, la vérité est que nous avons manqué d’entendre quelque chose de nouveau de David Gilmour, puisque depuis qu’il a sorti son dernier album studio en 2015, Rattle That Lock, nous n’avons pas eu de morceaux juste sortis du four de ce grand guitariste. Heureusement, beaucoup de plaidoyers ont été entendus et après cinq longues années, il a sorti « Oui, j’ai des fantômes ».

Selon Consequence of Sound, cette chanson est sortie pour la première fois sur le livre audio A Theatre for Dreamer, un roman écrit par la femme de Gilmour, Polly Samson. Cependant, une semaine après la publication de cet ouvrage, le musicien a décidé de le publier partout afin que ceux qui ne peuvent pas acheter un livre aient la possibilité de l’écouter.

Et comment sonne la nouvelle chanson de Gilmour?

Musicalement parlant, « Oui, j’ai des fantômes » est une chanson acoustique émouvante qui tire le meilleur parti de la voix éternelle de David Gilmour. Accompagné d’une harpe, d’un violon silencieux et de la douce voix de sa fille romani, le guitariste se fraye un chemin à travers une chanson intime et lente qui parle, entre autres, d’honnêteté, de transparence et de confiance.

Cela ressemble presque au genre de chanson que vous entendriez en arrière-plan d’un film au moment où l’une de ses stars se trouve dans un moment introspectif ou transformateur. Et cela a tout le sens du monde, car ces dernières années, Gilmour a quitté les chansons rock pour composer ce genre de chansons, qui nous font penser à tout ce que nous avons fait et où nous voulons aller.

Mais bon, arrêtez de parler et passons à la musique. Commencez bien la journée en réfléchissant à la vie en écoutant « Oui, j’ai des fantômes », la nouvelle chanson de David Gilmour:

Voir sur YouTube