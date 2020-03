David Guetta et Madeon ont clôturé EDC Mexico 2020 de la manière la plus épique

EDC Mexico insiste encore et encore sur le fait que les têtes d’affiche sont les participants, et après avoir vu ce qui s’est passé le troisième jour du festival, nous avons eu de nombreux tests qui montrent clairement pourquoi cela est vrai.

Étant dimanche, les gens ont déménagé sur le circuit Hermanos Rodríguez un peu plus tard que les jours précédents, mais peu à peu nous avons vu des esprits renouvelés, des stations de bière bondées et plusieurs participants danser et faire face comme si le lundi était un jour férié (spoiler: malheureusement ce n’était pas le cas).

Comme si le temps nous avait entendus, cela nous a donné un après-midi nuageux, et cela nous a beaucoup aidés à continuer, que nous ayons déjà eu deux jours de danse et de fête. Dans l’après midi, Ekali Il est monté à Kinetic Field pour présenter un ensemble dense de dubstep avec des visuels littéralement en feu, avec des incendies d’arbres et de voitures, ce qui allait parfaitement avec son style de mélanger intensément des chansons comme “Innerbloom” de RÜFÜS DU SOL et “Lumières” de Ellie Goulding.

Dans les motifs du circuit, Big wild C’était parfaitement pour un dimanche sans ralentissement, en utilisant de la musique animée et en jouant des claviers, des tambours électroniques, des bongos et en chantant directement. Cet ensemble digestible était un répit parmi de nombreux ensembles coincés, montrant des visuels psychédéliques, qui servaient au public à danser tranquillement, en attendant des ensembles plus intenses vers la nuit.

TOKiMONSTA Il a apporté tout le son de Los Angeles sur son plateau, avec un fin mélange de couleurs pastel, de voix éthérées, de moombathon et de hiphop. Il a souligné l’infaillible “The Next Episode” par Snoop Dogg et le Dr Dre, et même Missy Elliot, son attention à la production et à ne pas éclater à plat dans le dubstep était ce qu’il aimait le plus de l’angéline.

Sans crainte, les fans mexicains ont continué à entrer dans le festival, et peu à peu ils ont lié la fête des deux jours précédents, puisque, pour huit heures du soir, lorsque la basse house de Motif de cire Stereo Bloom montait sur scène débordant de gens qui ne pouvaient tout simplement pas rester immobiles, avec la nécessité de danser autant que le corps le permettait.

De l’autre côté, Jauz a commencé un ensemble pour raviver ceux qui ne pouvaient plus, et c’est de mettre “Better off alone” Alice DJ, “Heads Will Roll” de Yeah Yeah Yeahs et “Work” de Rihanna en ligne, est le remède pour ceux qui ne savent pas Sentez-vous prêt à danser. Le dubstep du futur avec des sons de pistolets laser, a transformé Kinetic Field en un vaisseau-mère qui a répété des séquences d’autodestruction, une excellente manipulation de l’immense scène principale.

Le Neon Garden était le pari qui assure ceux qui avaient besoin de continuer à écouter des rythmes rapides pour retirer la dernière énergie. Un décor sombre d’Enrico Sangiuliano nous a fait préparer un ou l’un des meilleurs spectacles d’EDC Mexico: Jooris Vorn. Le Néerlandais a ouvert avec un éclairage rafraîchissant et clair qui nous permettrait de nous préparer aux beaux battements qu’il allait lancer.

Ce professeur de techno nous a guidé pour suivre certaines mélodies, pour attaquer d’un angle mort avec quelque chose de plus lourd, et ce n’est pas une plainte, car quand on néglige, la surprise est plus grande. Sa lecture des gens et du scénario qui fonctionne au maximum était un souvenir impressionnant que nous avons de l’ECD de cette année.

Le duo Louis l’Enfant En format face à face, il a commencé son set avec un hit après l’autre, et des visuels fascinants qui ont conduit à des voyages à travers des lieux complets. Le meilleur a été son hommage à Miike Snow, mais nous devons vous dire que nous étions tristes d’installer trop d’instruments et d’en utiliser quelques-uns, et pas dans toutes les chansons, donc les voir sur le plateau est à moitié inutile. En d’autres termes … il était un peu notoire qu’ils aient apporté un ensemble préenregistré dans son intégralité, ou du moins il semblait.

La décision de voir Madeon ou à David Guetta Ce n’était pas facile, mais les deux Français ont attiré leur créneau. Le plus âgé, 52 ans, s’est déchaîné, car il n’a plus rien ouvert avec «pare-balles2», et le public mexicain y a laissé le dernier de ses gorges car il est impensable de ne pas chanter cette chorale.

Dans un récit de ses influences, Guetta a joué les rôles des frères chimiques (un mélange avec Nirvana) et des remix forts de Daft Punk à plus d’une occasion, ce qui était nécessaire lors d’un festival qui ne pourrait pas être conçu sans les doyens. Chanson après chanson, nous ne pouvions pas en demander plus à Guetta, qui a sorti “Pursuit of Happiness”, “Sexy Bitch” et “Make It To Heaven”, devant un public rendu qui ne semblait pas vouloir rentrer chez lui.

Enfin, le flashback au début des deux mille nous l’a donné de façon formidable, car quel que soit le morceau «I Got A Feeling» de Black Eyed Peas, les Français ont réussi à faire exploser une maison acide sombre qui Il nous a fait sauter comme le premier acte du premier jour.

D’un autre côté, le «golden boy» de la musique électronique, Madeon, a fait son truc sur le Circuit Ground et les gens sont devenus fous. À tel point que le jeune producteur français a presque des larmes d’émotion à chaque fois qu’il remercie. Imaginez, à la fin ils l’ont viré avec un “oeee oeee oeee Madeoooon, Madeoooon”, on le fait presque pleurer, hé.

C'est ainsi que «Icare» de @madeon sonnait dans # EDCMéxico.



Certainement Madeon nous a donné le meilleur set d'EDC 2020, sa musique joue des fibres très sensibles.



Le silence de Madeon était beaucoup plus épique que celui de Michael Jackson dans le Super Bowl XXVII



Son set était un délice, plus de 60 lampes ont été installées juste pour lui et son numéro était le moyen idéal pour fermer l’EDC Mexico 2020 sur sa scène. Des chansons comme «You’re On», «Icarus», «Technicolor», «Shelter» ont été chantées par tous les fans … et c’était impressionnant de voir à quel point la base de fans française est. Un spectacle solide, totalement live, chanter, jouer, tout faire. À la fin, il est parti en promettant qu’il reviendrait bientôt … j’espère.

MEXIQUE !!! C'était incroyablement bon sérieusement. J'ai tellement aimé ça, j'ai hâte de revenir.

