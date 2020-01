David Lee Roth: Eddie Van Halen «ne va pas bien»

David Lee Roth a déclaré au Las Vegas Review-Journal qu’il avait décidé de reprendre sa carrière solo avec le lancement d’une résidence à Las Vegas en partie parce que VAN HALEN‘avenir reste sous un nuage d’incertitude.

“Ed‘s[[Van Halen]ne va pas bien, et le chant et la danse est une compétence périssable “, le VAN HALEN dit le chanteur. “Si vous en avez la capacité, c’est quelque chose qui doit être utilisé régulièrement, sinon pour le plaisir et la magie de la création avec d’autres esprits incandescents.”

Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant la VAN HALEN la détérioration supposée de la santé du guitariste, avec TMZ signalant récemment que Van Halen voyage depuis plusieurs années entre les États-Unis et l’Allemagne pour un traitement contre le cancer. Le site a déclaré plus tard que “la triste nouvelle médicale avait fait penser à certains Eddie était sur son lit de mort … mais on nous dit que c’est tout sauf le cas. “

De retour en septembre, Roth dit qu’il n’y avait aucun plan pour VAN HALEN de faire quoi que ce soit dans un avenir prévisible. “Je pense VAN HALEN‘est terminé et c’est la phase suivante “, a-t-il dit, se référant à son projet solo.” Et cela étant dit, Eddiea sa propre histoire à raconter. Pas à moi de le dire. “

En octobre dernier, Eddie arrêté par un McLaren concessionnaire à Beverly Hills et mêlé à l’équipe des ventes, prendre des photos et même embrasser un fan. Quelques jours plus tard, il a été photographié dans le bureau d’un neurochirurgien de la colonne vertébrale à Beverly Hills.

Un représentant pour Van Halen n’a fait aucun commentaire TMZle rapport initial de Fox News.

Au début de l’année dernière, les rumeurs étaient répandues selon lesquelles la gamme de VAN HALEN se réunirait pour la première fois depuis 1984. On ne sait pas pourquoi la tournée n’a pas eu lieu, bien qu’il y ait eu des bavardages en ligne qu’un revers de santé impliquant Eddie Van Halen aurait pu être responsable.

Novembre dernier, TMZ rapporté que Eddie a passé plusieurs jours à l’hôpital en raison de complications liées à son traitement contre le cancer. Des sources proches du légendaire guitariste ont déclaré sur le site qu’il avait été admis à l’hôpital pour des problèmes intestinaux et des douleurs abdominales, tous deux le résultat d’une mauvaise réaction aux médicaments. Eddie aurait pris pour lutter contre le cancer de la gorge.

