David Lee Roth: «Je n’ai jamais eu d’illusions sur ma voix»

Dans une nouvelle interview avec StarTribune, David Lee Roth on lui a demandé s’il envisageait de se retirer de la route, comme ses compagnons de voyage BAISER, qui ont déjà annoncé “Fin de la route” comme leur tournée d’adieu

“A mon âge, tout est une possible tournée d’adieu”, a-t-il répondu. Il a également adressé des critiques à propos de sa performance en direct, en disant: “Je n’ai jamais eu d’illusions sur ma voix. Cela ressemble à quatre miles de route plate avec des pneus noueux. Maman avait l’habitude de dire cela; en fait, elle l’a dit la semaine dernière. Cependant, la définition de certains de voix parfaites peut être vierge et assez comme Adam Lambert. Ma définition de la meilleure voix au cours des 20 dernières années est[chantéoff-keycomme[sungoff-keylikeBiz Markie]: ‘Fille, tu as ce dont j’ai besoin! Et tu dis que c’est juste un ami… ‘”

Interrogé directement sur son VAN HALEN camarade de groupe Eddie Van Halen – qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs concernant son état de santé supposé s’aggraver – Roth a simplement dit: “Vous savez ce que je sais.”

“Ed, Que Dieu le bénisse, peut avoir un bon bout de temps devant lui, ” Roth a dit, “mais sortir sur la route est une tâche impitoyable. Cela tue les gens.”

VAN HALEN est inactif depuis qu’il a terminé sa tournée aux États-Unis en octobre 2015 au Hollywood Bowl de Los Angeles, en Californie.

Rothc’est “Rocks Vegas” La résidence à Las Vegas a débuté début janvier et devrait jouer six autres dates en mars à la House Of Blues. Le chanteur de 65 ans est le guitariste principal Al Estrada du VAN HALEN groupe hommage ÉRUPTION, guitariste rythmique Frankie Lindri, bassiste Ryan Wheeler, claviériste Danny Wagner et batteur Mike Mussleman.

Ce n’est pas la première fois David s’est installé à Sin City. En 1995, Roth a effectué un engagement à Las Vegas au Bally’s Hotel and Casino et un autre court terme au MGM Grand.



