David Lee Roth: Ouverture pour Kiss ‘nécessite de lire le public et de prendre une chance’

David Lee Roth, qui a inauguré sa résidence à Las Vegas il y a deux mois, a parlé au magazine Las Vegas de ce que c’était que l’ouverture BAISER sur la jambe hiver / printemps 2020 de leur “Fin de la route” tournée d’adieu. le VAN HALEN chanteur a déclaré: “J’ai un groupe qui est au-delà de stellaire et nous sommes capables de tout jouer de la fête d’anniversaire du millionnaire local à la super Bowl. je peux jouer Williec’est[[Nelson] Aide à la ferme et je peux jouer à Las Vegas et je peux ouvrir pour BAISER, qui en soi est un public qui arrive avec des attentes. BAISER est l’un des originaux Cirque du soleilgroupes de rock de haut niveau. Cela commence par la musique mais dégénère en millions de dollars pour votre argent qui se déplace de ville en ville. [Opening for them] nécessite de lire le public et de tenter sa chance. Si tout ce que vous faites à votre arrivée à Las Vegas est simplement de jouer votre set de concert depuis les arènes locales, ce n’est pas pour cela que nous sommes venus à Las Vegas. Nous voulons plus. Il y a plein de casinos [around the country] d’aller jouer, mais vous gagnez votre chemin à Las Vegas en ce moment. “

Rothc’est “Rocks Vegas” La résidence à Las Vegas a débuté début janvier et devrait jouer six autres dates en mars à la House Of Blues. Le chanteur de 65 ans est le guitariste principal Al Estrada du VAN HALEN groupe hommage ÉRUPTION, guitariste rythmique Frankie Lindri, bassiste Ryan Wheeler, claviériste Danny Wagner et batteur Mike Mussleman.

Ce n’est pas la première fois David s’est installé à Sin City. En 1995, Roth a effectué un engagement à Las Vegas au Bally’s Hotel and Casino et un autre court terme au MGM Grand.

VAN HALEN est inactif depuis qu’il a terminé sa tournée aux États-Unis en octobre 2015 au Hollywood Bowl de Los Angeles, en Californie.

Roth récemment lancé Encre l’original, une ligne de soins de la peau spécialement conçue pour préserver, protéger et mettre en valeur les tatouages ​​et les empêcher de se décolorer.



