David Lee Roth révèle la blague «Smut intelligent» qui l’a fait virer de sa résidence initiale à Las Vegas

Lors d’une récente apparition sur le “PodKats!” podcast hébergé par John “Kats” Katsilometes du Revue-Journal de Las Vegas, VAN HALEN chanteur David Lee Roth – qui a lancé une résidence de neuf spectacles à Las Vegas plus tôt ce mois-ci – a discuté de sa malheureuse résidence de 1995 à Sin City.

“Las Vegas était loin d’être aussi colorée et moderne, sexy, jeune [then]” Roth m’a dit. “Il était axé sur la famille et [a] une approche de type cirque. Pas du tout adulte. Je pense que j’étais en avance sur moi un peu de temps. En fait, j’ai été licencié pour avoir fait la plaisanterie que mes filles dansaient – j’avais deux filles Mambo et quelques filles Mambo dansaient, et j’ai dit: “ Regardez-les, mesdames et messieurs – si chaudes, Michael Jackson quitterait les Boy Scouts. Ils m’ont littéralement viré pour celui-là. J’étais devant avec un étui à guitare dans une main et un caddie avec mes costumes et un chapeau haut de forme dans l’autre. Je recevrais des mémos sur la bombe F ou le mot F sur scène – du matériel pour lequel vous êtes embauché aujourd’hui ‘Saturday Night Live’ en termes de contenu. C’est du charbon intelligent. Ce que je traite est parfois bleu, mais c’est un bleu intelligent. Sexy intelligent, effrayant intelligent. “

Roth a également révélé l’origine de son “Diamond Dave“Moniker.” Tout ce que j’ai entendu lors de la danse du Youth Club était Motown, dont je peux encore chanter chaque syllabe “, a-t-il dit.” Si vous me demandez, “De quelle voix êtes-vous le plus proche?”, je vous dirai tout de suite, sans un clin d’œil, Wilson Pickett. [sings ‘Mustang Sally’] J’avais le même son quand j’avais 12 ans, au grand dam du rabbin. J’ai pratiqué cela assidûment quand j’avais 12 ans, et j’ai dansé – oh oui, vous pariez que j’ai dansé, parce que danser est ce que vous pouvez faire quand vous n’avez pas d’argent et pas de place pour le dépenser. Vous n’avez pas d’arrière-cour; vous n’avez pas de terrasse; donc vous configurez des haut-parleurs [and] vous poussez les meubles sur le côté du mur. Le chant et la danse sont les premiers instruments que vous atteignez lorsque vous êtes fauché ou comme état d’esprit. Broke est ce que la plupart des Altadena étaient à mon âge, alors nous avons chanté et dansé comme des fous … Si tout ce que vous pouvez vous permettre est une paire de jeans, vous apprenez comment vider une boîte pleine d’amidon en spray, obtenir ce pli de rasoir, laisser tomber ’em low – je fais un Lil Wayne ici – mais vous pouvez les personnaliser, même si vous êtes en lock-out chez Folsom. Obtenez-les quatre tailles trop grandes; serrez-les avec une petite ceinture de trois tailles; il suffit de boutonner le haut de vous, des denim bleus crassés au rasoir en haut de la prison; [and] laissez le reste déboutonné. C’est comme ça que je m’habillais quand j’allais au VAN HALEN côté du lycée. Le lycée de Pasadena ressemblait «Ridgemont High». Penser à Jeff Spicoliet tout le monde de «L’excellente aventure de Bill et Ted». je dis [that] avec respect – Pendletons noués autour de la taille; cheveux séparés au milieu; caleçon boxeur; bottes du désert; chaque phrase commence par «Mec», «Bro», «Whoa». Je me présenterais à la danse du lycée de Pasadena avec des bretelles, des talons cubains bicolores … Je me présenterais, et Van Halens regardait et disait: «Regardez, il scintille comme un diamant. Ses Diamond Dave. “”

Plus sérieusement, Roth partagé un souvenir d’avoir reçu un appel téléphonique de la fin David Bowie, qu’il a utilisé comme analogie pour expliquer comment il est globalement le même “Diamond Dave“il l’a toujours été.” Je savais David Bowie” Roth m’a dit. “Nous avons partagé des boissons fortes à plusieurs reprises. [In the] début des années 90 – 91 peut-être – j’étais dans un studio à New York. [A] un appel téléphonique est passé … »David, Je suis en quelque sorte dans un dilemme, et je suis sérieux. Je vais vous dire quelque chose, et dites-moi ce que vous pensez … J’ai acheté des meubles. Sa vie musicale n’a plus jamais été la même à partir de ce moment. Cela a changé sa vie. C’était important. Si vous me demandez pourquoi ce fut un tel dilemme pour lui, parce qu’il était très sérieux [and] concerné – il coupait la chaîne d’ancre. Je n’ai pas encore acheté de meubles. Je ne suis pas drôle – c’est symbolique. Il n’avait jamais jeté l’ancre – ni romantiquement, ni spirituellement, ni moralement ni musicalement, nulle part. Très peu de gens peuvent vivre comme ça. Il n’y a que trois types de personnes – celles qui restent à la maison; ceux qui quittent la maison; et ceux qui vont en mer. David avait pris la mer comme un très jeune homme. Quand il est finalement arrivé à terre à New York et s’est marié, tout ce qu’il savait a pris fin. Je n’ai jamais acheté de meubles. C’est ce que vous voyez sur scène. Je ne cherche pas de place de parking. je suis [still] conduire. “

Écoutez l’intégralité de l’entretien à cet endroit.

RothLa résidence de Las Vegas a débuté le 8 janvier avec un set de 15 chansons qui comprenait 10 VAN HALEN classiques et cinq chansons de sa carrière solo. Le chanteur de 65 ans de la House Of Blues du Mandalay Bay Resort and Casino était le guitariste principal. Al Estrada du VAN HALEN groupe hommage ÉRUPTION, guitariste rythmique Frankie Lindri, bassiste Ryan Wheeler, claviériste Danny Wagner et batteur Mike Mussleman.

Roth jouera six autres spectacles de Vegas en mars, en plus de jouer comme acte d’ouverture pour les prochaines étapes nord-américaines de BAISERc’est “Fin de la route” tournée d’adieu à partir du 1er février à Manchester, New Hampshire.

