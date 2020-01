David Lee Roth sur l’avenir de Van Halen: «Je ne retiendrais pas mon souffle»

Avant le coup d’envoi de sa résidence en cours à Las Vegas, VAN HALEN chanteur David Lee Roth parlé avec “PodKats!”, le rendez-vous hebdomadaire avec les plus grands noms du divertissement, animé par le chroniqueur man-about-town John “Kats” Katsilometes du Revue-Journal de Las Vegas. La conversation complète peut être diffusée à cet endroit. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur sa résidence à Las Vegas:

David: “Las Vegas est l’épicentre du show-business moderne aujourd’hui. Ce que vous avez l’habitude de voir dans les théâtres locaux et les ciné-parcs adjacents, ce sont des trajets en bus de 10 heures et des gens qui essaient d’accommoder les vérifications du son dans les salles de basket-ball en quatre heures. meilleurs groupes possibles. Vous battez l’enfer de vos doigts, vous battez l’enfer de tous vos instruments à vent et de vos danseurs. C’est comme NFL – tout le monde joue mal. La moitié de votre équipe prend des analgésiques, et l’autre moitié a en fait une prescription pour ces analgésiques. Je parle de tout le monde, du country, du blues, de l’urbain, du hip-hop, du rock n ‘roll – vous jouez à des jeux comme faire l’ancien Gene Krupa groupes, 19 nuits d’affilée …

“Quand je vais à un spectacle, je suis une petite garce pleurnicheuse et pleurnichard. Je veux que tout soit parfait – je veux mieux que parfait. Je veux boum dans la pièce. Je veux que mon cul se fasse cogner quand le bassiste cogne Je veux du visuel. Apportez-moi une nouvelle coupe de cheveux, une paire de chaussures, et je vais passer un niveau sans faille, comme un critique de cinéma de New York – dur, bébé … Las Vegas livre, livre, livre. Je suis une[[Dame] Gaga fan, je suis Bruno Mars fan, je suis METALLICA ventilateur. J’adore PÉRIPLE. Je vais aller voir AEROSMITH. J’aime le UFC. Toute ma vie est consacrée aux arts martiaux mixtes, et c’est vraiment mieux là-bas. Je vous le dis en tant que plaignant, pleurnichard, pleurnichard, vous savez – en tant que fan, je suis fan, mais les fans qui sont vraiment des fans se plaignent tout le temps. Je suis un troll. Cela maintient la barre agréable et haute. “

Sur la façon dont il s’est préparé pour son retour sur scène:

David: “Si vous ne pouvez pas l’apporter avec un jean et un t-shirt blanc sous une ampoule sur une ficelle, alors vous ne pouvez pas l’apporter. Si vous le pouvez, alors vous avez un bon arbre solide et solide , et maintenant nous pouvons apporter le clinquant. Quoi que ce soit, que vous tourniez des matraques ou jongliez ou quoi que ce soit Cirque du So–Dave-style, 40 nuances de Dave… J’ai commencé à me préparer comme un boxeur ou une ballerine ou une danseuse de claquettes. Je suis en quelque sorte une combinaison de tout cela. Je dépends complètement de mon corps, à 100%. J’ai commencé à préparer cela autour de mon anniversaire en octobre dernier. Cela étant, ce ne sont pas tous des cupcakes, des guirlandes et du glamour … VAN HALEN, nous avons fait nos 10 000 heures avant de réaliser notre premier record. Nous étions le résultat de professeurs de musique européens vraiment sans sourire et hostiles. Lorsque nous l’avons réuni, nous avons apporté de l’artisanat – des milliers et des milliers d’heures, simplement en travaillant en équipe et en travaillant individuellement. C’est de là que notre esprit et notre motivation, et peut-être une partie de notre arrogance, sont venus. Nous l’avons abordé comme une équipe de rugby du Pacifique Sud, ou comme l’a fait l’équipe de football américaine – nous l’avons apporté, la façon dont les gens du MGM Grand Garden l’apportent lorsqu’ils partent,[imitel’annonceurderingdeboxe[imitatesboxingringannouncerMichael Buffer]«Préparons-nous …» Ce genre d’attitude entre en jeu.

“J’ai mis au point une approche à deux guitares et trois guitares, car nous ne faisons aucun effort pour reproduire VAN HALEN vivre. C’est la guitare, la basse, la batterie, Eddie [[Van Halen]- merveilleux. Non, c’est l’album. Nous commençons la façon dont l’album sonne, et l’homme, c’est un obstacle de taille. Il nécessite plusieurs guitares. Cela changera votre coupe de cheveux. J’ai dit au groupe: «Ne donnons pas de nom au groupe. Ce n’est pas le DAVID LEE ROTH BAND. Cela a son propre son. Le son est sérieux – donnez-lui un nom sérieux. Pourquoi n’appelons-nous pas le son CHEVAUX DE DIEU? Voyons voir si vous ajoutez à ça ‘… Je le prends très au sérieux quand je sors dans le département de musique. Ce n’est pas un groupe hommage; ce n’est pas une bande de sauvegarde. Cela m’a pris environ quatre ans pour vraiment le concrétiser. La plupart des actes prennent six, huit semaines pour réunir la production complète. Nous aurons mis huit mois pour préparer la musique dans le même esprit que l’original VAN HALEN a été construit. L’âge moyen dans ce groupe est maintenant de 25 ans, et ils sont prêts à se brancher. “

Comment jouer avec les arènes VAN HALEN contraste avec la House of Blues plus intime de Mandalay Bay à Las Vegas:

David: “À quand remonte la dernière fois que vous êtes allé à un[[Bruce] Springsteen concert et vu des sourcils? j’ai été à Springsteen concert – je suis allé à quatre ou cinq d’entre eux dans un stade avec mon père. Il s’avère que je regardais le mauvais gars pendant deux heures. Je regardais la technologie de la guitare. Je ne savais pas que ce n’était pas Bruce – ils portent tous du noir. Vous devez regarder l’écran …

“L’esprit de Elvis [[Presley]est bien plus grand que la musique. Je ne sais pas combien Elvis disques que j’ai achetés. Ce n’était pas ma génération, mais l’esprit, l’attitude, l’ambiance, le cool de Elvis? Elvis avait plusieurs phases, plusieurs étapes. Selon qui vous êtes et quel âge – êtes-vous militaire Elvis avec le teint parfait? Commençiez-vous Elvis quand il a bouleversé tout le monde avec [imitates Presley’s voice]? Ou étiez-vous au stade final Elvis, ce qui, franchement, me plaît autant. J’aime Keith Richards pour les mêmes raisons. Je creuse autant Keith au stade final, et je suis prêt à dépenser 1500 $ pour aller le voir également – et s’il joue à Vegas, je dépenserai encore 1500 $, car je peux voir ses sourcils. Si vous pouvez voir les sourcils de quelqu’un, alors vous avez une connexion, face à face. Dans la plupart des lieux de Las Vegas, c’est aussi simple que cela. Que ce soit Gaga, Bruno, moi, nous sommes des enfoirés expressifs. Quand tu parles Garth Brooks, personne n’a de meilleurs records de vente. Je pense qu’il a sept diamants[-selling] records – plus de LES BEATLES. Pourquoi? À cause de sa personnalité, de qui il est, de son caractère. D’après ce que je peux dire, la moitié de son émission lui raconte des histoires. Quel meilleur endroit pour l’entendre que dans l’un de ces [Vegas] pièces.”

Sur VAN HALEN:

David: “Je viens d’appeler Ed pour savoir à qui s’adresse la technologie de guitare à laquelle je dois parler et certains des équipements dont j’ai besoin. Tout le monde est pleinement conscient [of the residency]. Nous vivons ici en petits cercles. Nous avons le même manager, tout. Les trucs avec lesquels tu chantes, j’ai écrit. Je suis copropriétaire. C’est dans l’ADN. Quoi qu’il arrive avec VAN HALEN, ce n’est pas à moi de deviner. Je ne retiendrais pas mon souffle. “

RothLa résidence de Las Vegas a débuté le 8 janvier avec un set de 15 chansons qui comprenait 10 VAN HALEN classiques et cinq chansons de sa carrière solo. Le chanteur de 65 ans à la House Of Blues était le guitariste principal Al Estrada du VAN HALEN groupe hommage ÉRUPTION, guitariste rythmique Frankie Lindri, bassiste Ryan Wheeler, claviériste Danny Wagner et batteur Mike Mussleman.

Roth jouera six autres spectacles de Vegas en mars, en plus de jouer comme acte d’ouverture pour les prochaines étapes nord-américaines de BAISERc’est “Fin de la route” tournée d’adieu à partir du 1er février à Manchester, New Hampshire.

RothLa résidence de Vegas n’est pas la première fois qu’il s’installe à Sin City. En 1995, Roth a effectué un engagement à Las Vegas au Bally’s Hotel and Casino et un autre court terme au MGM Grand.

VAN HALEN est inactif depuis qu’il a terminé sa tournée aux États-Unis en octobre 2015 au Hollywood Bowl de Los Angeles, en Californie.