David Lynch lance un nouveau court métrage sur Netflix

David Lynch, qui a aujourd’hui 74 ans (20 janvier), a sorti un nouveau court-métrage sur Netflix. Le court métrage en noir et blanc, WHAT DID JACK DO?, Est réalisé, écrit et interprété par David Lynch. Dans le film, un détective d’homicide (Lynch) interroge «un singe tourmenté». Regardez QU’A FAIT JACK? chez Netflix.

Après avoir étudié la peinture à l’université, David Lynch a fait sa première incursion dans l’industrie cinématographique avec des courts métrages. Son premier court métrage est le film étudiant de 1967 Six Men Getting Sick (Six Times). Dix ans plus tard, il sort son premier long métrage Eraserhead.

Le dernier film de David Lynch était Inland Empire de 2006. Il a ramené Twin Peaks en 2017 pour son excellente troisième saison.

Lisez l’interview «David Lynch sur Bowie et la musique qui a inspiré les nouveaux Twin Peaks» sur le Pitch.

