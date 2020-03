David Reece à propos du remplacement d’Udo Dirkschneider en acceptant: «Ça n’allait jamais au travail»

Dans une récente interview avec Dead Rhetoric Matt Coe, ancien J’ACCEPTE chanteur David Reece réfléchi sur son adhésion aux légendaires métallurgistes allemands pour les années 1989 “Mangez la chaleur”. Le chanteur américain a remplacé Udo Dirkschneider en 1988, avec “Mangez la chaleur” tracer un son plus commercial par rapport à J’ACCEPTEefforts antérieurs de. L’album a été en grande partie une déception commerciale et Reece a été lâché de J’ACCEPTE la même année.

“Tout le monde avait de grands espoirs”, Reece m’a dit. “C’était une décision d’entreprise; ils avaient atteint un sommet en termes de ventes avec les labels. Ils devaient ouvrir les choses de l’autre côté de l’étang et trouver un Américain ou un Anglais qui parle bien l’anglais pour commercialiser le groupe. Maintenant, gardez à l’esprit , surtout avec ‘Metal Heart’ et ‘Roulette russe’, vous avez commencé à entendre une partie de ce changement dans J’ACCEPTEécrit – les mélodies deviennent plus commerciales. Certaines de mes expériences – être un chanteur de club et recevoir un appel téléphonique de Wolf Hoffmann [guitar] était assez incroyable. J’étais à peu près caché dans une cabine du Colorado qui travaillait au milieu de l’hiver et c’était lui. Deux jours plus tard, je prends l’avion pour Dusseldorf [producer] Dieter Dierks‘studios où ils ont fait tout le classique SCORPIONS albums, et là le producteur se tient devant moi. Une autre chose que j’ai apprise est que je pouvais chanter vraiment puissant, mais un jour, je chantais avec l’une des chansons en pré-production et Dieter m’a dit que j’avais une belle voix de rock forte mais ‘Tu ne sais pas qui tu es. Et c’est mon travail de découvrir ça. Et je l’ai pris personnellement. J’étais un enfant de 27 ans; Je peux très bien chanter. Mais il a dit que je ne savais pas qui j’étais. Nous devons découvrir qui est ma voix. Et nous y avons travaillé pendant environ neuf mois. Je suis allé voir un autre professeur de chant. Les Allemands ne jouent pas – c’est une question de travail. C’est une des raisons pour lesquelles ils réussissent. Beaucoup de groupes pensent qu’ils jouent un super concert un vendredi et ils laissent les choses glisser. Des groupes comme J’ACCEPTE et les plus grands groupes, c’est un travail quotidien en cours. J’en ai beaucoup appris. Parfois, c’est un peu extrême, mais je comprends ce qu’ils essayaient de faire.

“Bien sûr, j’ai des regrets – je ne sais pas s’il est vraiment possible de remplacer quelqu’un comme Udo Dirkschneider“, at-il poursuivi.” Je viens de lui ouvrir pour 28 spectacles. Tu fais est une légende. Ce gars a une légion fidèle de fans sur tout le continent. Ça n’allait jamais marcher – ce n’est pas de ma faute, ils m’ont choisi. Cela valait la peine d’essayer, non? Je n’ai que du respect pour Tu fais; il est la voix de J’ACCEPTE tome.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview sur Dead Rhetoric.

Reece a récemment sorti un nouvel album solo, “Cacophony Of Souls”, via El Puerto Records. Le rejoindre dans cet effortTU FAIS./ PÉCHEUR guitariste Andy Susemihl, bassiste Malte Frederik Burkert (EXOTOXIS) et batteur Andrea Gianangeli (DRAGONHAMMER, ÂMES NON ENCADRÉES).

Reece a également joué avec FEU et CHANT DE BANGALORE.



