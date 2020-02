David Roback Dead de Mazzy Star à 61 ans

David Roback – le producteur et multi-instrumentiste qui a co-fondé Mazzy Star aux côtés de Hope Sandoval – est décédé, selon un représentant du groupe. Figure clé de la scène néo-psychédélique du Los Angeles Paisley Underground dans les années 1980, Roback a également joué dans des groupes tels que Rain Parade et Opal. Il avait 61 ans. La cause du décès n’a pas encore été annoncée.

Après avoir co-fondé Rain Parade et sorti un album avec le groupe, Roback a quitté le groupe, citant un sentiment de limitations dans le groupe. Il a passé du temps à Berkeley et à New York avant de fonder Opal avec la bassiste de Dream Syndicate Kendra Smith au milieu des années 1980. Après que Smith ait quitté le groupe au milieu d’une tournée où Opal soutenait The Jesus & Mary Chain, Hope Sandoval a été choisie pour la remplacer. Roback et Sandoval formeront plus tard Mazzy Star.

Le premier album de Mazzy Star, She Hangs Brightly, est sorti en 1990. La suite, So Tonight That I Might See, de 1993, présentait ce qui serait le plus grand succès du groupe, “Fade Into You”. En plus de produire leurs albums , Roback a également co-écrit toutes les chansons de Mazzy Star aux côtés de Sandoval, y compris Seasons of Your Day en 2013, leur quatrième album et le premier en 17 ans. La version finale du groupe, le Still EP, a été publiée en 2018.

