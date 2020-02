David Roback, fondateur de Mazzy Star, décède à l’âge de 61 ans

David Roback, le producteur vétéran et multi-instrumentiste qui a co-fondé la tenue de rêve pop pop Mazzy Star aux côtés de Hope Sandoval, est décédé à l’âge de 61 ans.

Bien qu’aucune cause officielle de décès n’ait été confirmée, de nombreux amis et pairs de Roback ont ​​partagé leurs hommages au défunt artiste.

Roback est né et a grandi à Los Angeles, et a commencé sa carrière musicale avec le groupe local Unconscious, avec son frère Stephen Roback à la basse et Susanna Hoffs, qui allait devenir le chanteur et guitariste principal des Bangles.

Avec Mazzy Star, Roback était également une figure de proue de la scène psychédélique californienne «Paisley Underground» et a cofondé d’autres groupes influents comme Rain Parade et Opal.

Après avoir sorti son premier Emergency Third Rail en 1983 avec Rain Parade, Roback a quitté le groupe et a commencé à opérer avec la bassiste de Dream Syndicate Kendra Smith au milieu des années 80. Après que Smith ait quitté le groupe lors d’une tournée, Hope Sandoval est intervenue et les deux ont rebaptisé le groupe en tant que Mazzy Star.

De 1990 à 1996, Mazzy Star a sorti trois albums acclamés par la critique qui ont fusionné l’alt.rock du jour avec la pop rêveuse et la psychédélie, de She Hangs Brightly en 1990, Tellement ce soir que je pourrais voir en 1993 et ​​Among My Swan en 1996.

Alors que She Hangs Brightly les a mis sur le radar des gens, leur suivi principal de l’étiquette So Tonight That I Might See les a transformés en stars à part entière, après le succès éclatant de “Fade Into You”.

En plus de superviser la production, Roback a également co-écrit toutes les chansons de Mazzy Star avec Sandoval, y compris Seasons of Your Day de 2013, leur quatrième album studio et premier en 17 ans et leur sortie finale, l’EP Still en 2018.

Dans une entrevue avec Rolling Stone en 2013, après leur retour avec Seasons of Your Day, Sandoval et Roback ont ​​déclaré que Mazzy Star n’avait jamais rompu, mais qu’il avait passé son hiatus public à écrire et enregistrer des chansons, tout simplement pas en tournée ni en publication.

En 2017, le batteur de longue date de Mazzy Star (et d’Opal), Keith Mitchell, est décédé d’un cancer. L’année suivante, le groupe sort un nouvel EP, Still.

Cette histoire est toujours en développement.