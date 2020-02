David Roback, guitariste et co-fondateur de Mazzy Star est décédé à 61 ans

Nous commençons à peine l’année et le monde de la musique – pour ne pas perdre l’habitude – malheureusement ça a encore secoué David Roback, guitariste et co-fondateur du groupe de rock alternatif, Mazzy Star, est décédé à 61 ans. La nouvelle a été diffusée par un représentant du groupe, qui a informé tous les médias de la terrible perte de Roback, que jusqu’à présent, les causes exactes de sa mort sont inconnues.

L’héritage de David Roback

David Roback a commencé sa carrière au début des années 80 et peu de temps après avoir obtenu son diplôme, il a formé avec son frère Steven le groupe pop psychédélique Rain Parade. Des années plus tard et avec une énorme réputation de musicien respecté au sein du circuit indépendant, je laisserais ce groupe à de Clay Allison avec Kendra Smith (alors ancien membre de Dream Syndicate) en 1983, un groupe qui puis il changerait son nom en Opale.

Avec Opal, David a commencé à vivre le succès mais comme toujours, le bien dure peu. Lors d’une tournée avec The Jesus and Mary Chain aux États-Unis, Smith les laisserait suspendus alors ils ont décidé de chercher un nouveau chanteur. Cela a été remplacé par Hope Sandoval, qui venait de jouer dans le groupe folk Going Home, qui est venu au groupe pour donner un autre visage aux rolas qui composaient Roback.

La naissance de Mazzy Star

En 1989 et en fusionnant le talent musical de David Roback avec la voix belle et délicate de Hope, ils ont officiellement formé Mazzy Star. Le groupe sort son premier album, She Hangs Brightly un an plus tard et le deuxième, So Tonight That I Might See, en 1993. Cet album a apporté le plus grand succès de la carrière du groupe (et de la chanson avec laquelle nous voulions tous couper les veines avec des cookies animaux), “Fade Into You”.

Après tout ça David et Mazzy Star ont continué à composer de superbes chansons, créant des albums comme Among My Swan et Seasons of Your Day, dans lesquels, en plus de jouer de la guitare, du piano et du clavier, il produit tous et donne l’un des albums du groupe. Le dernier album qu’il a sorti était l’EP Still de 2018, qui a été partiellement enregistré avec le défunt batteur du groupe, Keith Mitchell, avant sa mort en 2017.

David Roback s’est également aventuré dans le septième art, car en 2004 et grâce à l’invitation du réalisateur français, Olivier Assayas, avait un rôle dans le film Clean, où en plus de jouer lui-même, il a créé la musique originale du film entier et quelques autres chansons que l’actrice, Maggie Cheung, a chanté.