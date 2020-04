De nouveaux Airpods Apple pourraient arriver en mai – si les rumeurs s’avèrent exactes

Les nouveaux AirPod d’Apple devaient être lancés en mars. Après un certain retard, des sources affirment qu’elles pourraient être lancées aux côtés du nouveau MacBook Pro en mai.

Un rapport de chaîne d’approvisionnement non vérifié en février a suggéré qu’Apple travaille sur les AirPods Pro Lite. Ce rapport n’a pas révélé grand-chose sur le nouvel appareil, à part des détails sur le transfert de la production de la Chine à Taiwan. Des sources affirment que le nouveau modèle est une version moins chère d’AirPods Pro.

Une source de fuite fiable pour les actualités Apple révèle que les nouveaux AirPod pourraient arriver en mai.

Jon Prosser tweete: «Les nouveaux AirPods (qui étaient censés être un événement de mars) sont maintenant prêts à démarrer. Probablement aux côtés du MacBook Pro le mois prochain. ” Nous n’avons aucune information sur le prix ou si le nom est vraiment AirPods Pro Lite.

Apple a annulé son événement du 19 mars en interne par mesure de précaution contre la pandémie de COVID-19. Prosser dit que les produits qui devaient être annoncés incluent les nouveaux AirPods, l’iPhone SE et une nouvelle mise à jour du MacBook Pro 13 pouces.

Le MacBook Pro verra probablement une mise à niveau du processeur et une prise en charge du Magic Keyboard d’Apple. La semaine dernière, nous avons publié un rapport sur les nouveaux écouteurs supra-auriculaires d’Apple. Les écouteurs pourraient être annoncés à la WWDC en juin si cet événement se produit toujours dans les délais.

Les rumeurs suggèrent un prix premium de 350 $ en concurrence directe avec les produits Beats, Bose et Sennheiser. Les écouteurs peuvent comporter des fermoirs magnétiques pour des coussinets interchangeables et un rembourrage de bandeau. Deux variantes sont censées venir – y compris une finition en cuir premium et un matériau de couverture respirant axé sur le fitness.

Des rumeurs circulent sur les écouteurs premium d’Apple depuis au moins 2018.

À l’époque, Bloomberg a annoncé que les écouteurs pourraient être commercialisés en 2019. Mais le même rapport indique que l’initiative des écouteurs internes d’Apple a été au mieux timide.

Les écouteurs de marque Apple dépasseront sûrement Beats, bien qu’ils appartiennent à Apple. Si ces écouteurs intra-auriculaires se matérialisent, il sera intéressant de le regarder jouer. Apple continuera-t-il de promouvoir la marque Beats dans ses magasins aussi durement?