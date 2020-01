De quoi s’agit-il? Revoir la partition de Sonny Rollins pour «Alfie»

“De quoi s’agit-il, Alfie?”, La première ligne de Hal David et Burt Bacharach chanson inspirée du film de 1966 Alfie résume une partie de la confusion et de la désinformation qui entoure la chanson, la bande originale et l’album suivant Alfie sorti par Sonny Rollins sur l’impulsion! label en octobre 1966.

Le film britannique avec Michael Caine, Millicent Martin, Jane Asher et Julia Foster a été présenté au Royaume-Uni fin mars 1966 et a été un grand succès immédiat. Le réalisateur, Lewis Gilbert, a commandé l’excentrique Sonny Rollins pour marquer le film et il y a environ 11 minutes de musique dans le film qui ont été enregistrées à Londres sur trois ou quatre jours fin octobre 1965.

Enregistré aux Twickenham Film Studios, la bande originale comprend le saxophoniste Sonny Rollins ainsi que certains des meilleurs musiciens de jazz britanniques, Keith Christie au trombone, Tubby Hayes et Ronnie Scott au sax ténor, le pianiste et arrangeur Stan Tracey, Dave Goldberg joue de la guitare et Phil Seaman à la batterie. . Il y a une certaine confusion quant à savoir qui joue de la basse avec diverses sources en disant que c’est soit Kenny Napper ou Rick Laird ou Johnny Hawksworth.

Il semble que Rick Laird était définitivement là pour certaines des sessions comme il l’a dit plus tard, “Quand Sonny Rollins m’a appelé de New York et m’a demandé de le faire, j’étais vraiment ravi”, se souvient Laird. «C’était vraiment intéressant, car nous n’avions pas de musique pour travailler. Nous sommes juste allés au studio et pendant qu’ils dirigeaient le film pour nous, nous avons improvisé les scènes se déroulant à l’écran. Nous avions quelques thèmes de base, mais pour la plupart, tout était spontané. »Il est possible que les deux autres aient joué l’un ou l’autre des jours passés à enregistrer.

Il n’existe pas d’enregistrement «officiel» de cette bande originale, qui a toujours été attribuée à Sonny Rollins en tant que seul auteur du projet. Cependant, la chanson «Little Malcolm Loves His Dad» aurait été écrite par le pianiste Tracey.

Trois mois après avoir enregistré la musique entendue dans le film, Rollins est entré dans le studio Englewood Cliffs de Rudy Van Gelder, New Jersey, le 26 janvier 1966 pour enregistrer un album complet de musique en utilisant ce qu’il avait écrit pour le film et ensuite développé.

Produit par Bob Thiele, l’album de la bande originale d’Alfie a été arrangé par le très talentueux Oliver Nelson et présente de belles performances Rollins, Phil Woods sur saxophone alto, Bob Ashton sur saxophone ténor, Danny Bank, saxophone baryton, avec trombonistes, J.J. Johnson et Jimmy Cleveland, Walter Booker à la basse, Frankie Dunlop à la batterie, pianiste, Roger Kellaway et le grand Kenny Burrell à la guitare – son jeu sur la coupe d’ouverture ‘Alfie’s Theme’ est sublime.

Le temps de course de l’album est d’un peu plus de 30 minutes, mais c’est de la brillance pure pour chaque seconde du chemin. L’album sort sous l’impulsion! Le label a atteint le 17e rang du palmarès Billboard R&B, tandis qu’au Royaume-Uni, l’album était initialement sorti avec le titre Sonny Plays Alfie sur le label HMV avant de refaire surface en 1972 sous le nom d’Alfie on impulse!

Le film n’est sorti en Amérique qu’en août 1966 et entre sa première britannique et sa première aux États-Unis, Howard Koch, le chef de Paramount Pictures, a demandé à Bacharach et David de proposer une chanson à présenter sur le générique de fin du film, qu’ils ont dûment fait.

Bacharach a appris que Lewis Gilbert voulait que Cilla Black enregistre la chanson, et l’auteur-compositeur a envoyé la démo qu’il avait coupée à New York à Londres. Au départ, Cilla était réticente à l’enregistrer car elle pensait que le nom «Alfie» ressemblait à quelque chose que vous appelleriez un chien. Finalement, elle a cédé, mais seulement à la condition que Bacharach s’envole pour Londres pour jouer du piano sur la session et écrire l’arrangement.

À Abbey Road, le producteur, George Martin, a réuni un orchestre de 48 morceaux et le manager de Cilla, Brian Epstein, a décidé de filmer le tout. Bacharach a poussé Cilla à ses limites, lui faisant faire 29 prises de voix, malgré Martin insistant sur le fait qu’elle l’avait cloué à la quatrième prise. La chanson a été un grand succès au Royaume-Uni, se classant n ° 9 dans le classement des singles et n ° 95 plus modeste en Amérique.

Le manque de succès aux États-Unis était en partie dû au fait que Paramount Cher couper la chanson au Gold Star Recording à Los Angeles, avec Sonny Bono comme producteur, qui a décidé de créer une production de type Phil Spectorish Wall of Sound. La version Cher, bien qu’elle soit la suite de “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)”, un record n ​​° 2, n’a pu atteindre que le n ° 37.

Aussi géniale que soit la chanson de Bacharach, il suffit d’aller à la version de Sonny Rollins pour écouter l’une des superbes bandes originales de films de jazz jamais enregistrées.

