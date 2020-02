Deadmau5 annonce un concert CDMX pour présenter son spectaculaire Cubev3!

Maintenant, il va prendre du poids, chers amoureux de la musique électronique, et c’est que l’une des normes de la maison aujourd’hui viendra dans notre pays. Joel Zimmerman, alias deadmau5, arrivera au CDMX Arena le 21 mai avec ses rythmes majestueux, et présentant sa nouvelle structure: Cubev3.

Là pour les mettre en contexte, deadmau5 En plus d’être célèbre pour être l’un des meilleurs producteurs de musique électronique au monde, c’est aussi une fissure au moment de leurs concerts, car la vérité est qu’il fait assez envie dans sa production. Ce n’est pas celui qui se tient juste derrière la console avec un petit feu derrière, mais le voir en direct est vraiment une expérience de lumières et de sons, et une plate-forme géante où il fait de la magie.

Le cube original a fait ses débuts à Coachella en avril 2010 et a conduit le producteur canadien à devenir l’un des numéros live les plus demandés au monde. Vint ensuite sa poursuite avec Cube 2.1 en 2017 lors du lancement de sonbeaucoup de spectacles d’affilée«

Maintenant, cette année, cubev3 prend vie avec un look semi-transparent et un contenu personnalisé. Et prenez la photo car c’est la production la plus complexe que deadmau5 a présentée au public – la plateforme passe de 90 à 45º et tourne à 360º avec un système qui répond à chaque battement. C’est vraiment fou.

“Polaris”, “Levez votre arme”, “Le Veldt” –qu’au fait, ici nous vous racontons l’incroyable histoire de cette chanson et comment un fan a fini par mettre la voix dans cette production-, «Avaritia», «Ghosts n Stuff», «Strobe» et bien d’autres avec des voix de l’ensemble LIGHTS.

Découvrez le cube deadmau5 ici:

La vente générale débutera le 19 février par Superboletos ainsi qu’au Palacio de Hierro, CDMX Arena Lockers, Innovasport, Soriana, Farmacias del Ahorro et téléphone 15 15 41 00.

Ça va ressembler à ça le show de deadmau5… il y a juste: