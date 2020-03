Deafheaven annonce 10 ans passés en album studio après le report de sa tournée

Après le report de leur tournée du 10e anniversaire en raison de préoccupations concernant le coronavirus, Deafheaven a annoncé 10 Years Gone, un enregistrement live en studio de leur set prévu pour les spectacles. “Nous essayons de tirer le meilleur parti d’une situation extrêmement difficile”, ont-ils écrit dans un communiqué. «Il est extrêmement difficile pour les groupes d’avoir à demander de l’aide, alors nous voulions offrir quelque chose de spécial en retour.»

«Les tournées sont notre seul moyen de subsistance, mais nous devons avancer dans l’inattendu. Nous avons passé quelques coups de téléphone, attiré des gens passionnants à bord et nous allons donner aux fans un aperçu de ce que nous avions initialement en tête pour l’année pendant que nous travaillons à reporter les dates de la tournée », poursuit la note. «Nous enregistrerons en direct un ensemble de matériel de tous nos albums et le publierons numériquement.»

10 Years Gone sortira également sur vinyle; vous pouvez le pré-commander maintenant via Hello Merch et Evil Greed. En plus du nouveau disque, le groupe vend du merch qui était destiné à la tournée, ainsi qu’un livre de tablatures pour leur album Sunbather de 2013. Consultez les messages de Deafheaven ci-dessous.

