Death Cab For Cutie donnera un spectacle au Metropólitan Theatre!

En 2020, nous avons préparé de nombreux concerts, ce qui va sans aucun doute saigner notre portfolio car des groupes et des artistes que nous attendons depuis longtemps arriveront, et nous sommes sûrs que s’ils sont fans de Death Cab For Cutie, ils marcheront dans la rue avec le sourire jusqu’aux oreilles car ils reviendront au Mexique!. Après le grand spectacle que Ben Gibbard et compagnie ont donné dans le cadre de la programmation de la Corona Capital 2018, ceux de Washington reviendront dans notre pays pour donner leur premier concert à Mexico seul.

Le rendez-vous pour voir Death Cab For Cutie est le 19 mai prochain dans les installations du magnifique Théâtre Metropólitan de la capitale du Chili, où ils joueront sûrement des tubes de ceux qui sont devenus célèbres comme “I Will Follow You Into The Dark”, “Soul Meets Body” et “Trasantlanticism” ainsi que quelques chansons de leur dernier album studio, Merci pour Aujourd’hui. Au cas où il ne suffirait pas d’avoir un bandota comme eux depuis un nouveau compte au Mexique, ils auront comme invité le chanteur folk suédois Kristian Matsson – mieux connu comme l’homme le plus grand de la terre – qui donnera sa touche à cette nuit pleine de mélodies mélancoliques et environnementales.

Maintenant, le bien arrive, voici les prix du concert Death Cab For Cutie au Metropólitan Theatre:

Préféré A – 1880 $

Préféré B – 1480 $

BB préféré – 980 $

Balcon C – 980 $

Balcon D – 720 $

Balcon E – 560 $

La prévente de ce concert débutera le 21 février à 11 heures aux guichets du Théâtre Metropólitan et via le système Ticketmaster, et la vente générale débutera le 22 février.. Si vous n’êtes pas un fan de Death Cab For Cutie, vous ne pouvez certainement pas le manquer et si vous ne savez pas ce qui se passe avec eux, c’est l’occasion idéale de voir l’un des groupes de rock alternatif les plus importants des années 2000.