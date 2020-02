Deathstars: un nouvel album repoussé à l’automne

Rockers industriels suédois ÉTOILES MORTES ont reporté leur tournée européenne.

Après une absence de quatre ans en direct, les sensations death-glam sont revenues sur scène l’été dernier, jouant certains des plus grands festivals du monde, et maintenant, ils prévoient de revenir avec leur tournée européenne à l’automne.

En raison de retards dans le processus d’enregistrement de leur prochain album, le groupe a été contraint d’annuler les dates du printemps. Tous les billets achetés seront en vente pour les nouveaux spectacles.

Chanteur déclaré Andreas “Whiplasher Bernadotte” Bergh: “Nous regrettons de vous informer, mais en raison de problèmes familiaux et d’une période complexe de responsabilités personnelles, le nouveau ÉTOILES MORTES l’album sortira après l’été 2020 – au lieu de la fin du printemps – et la tournée commencera juste après.

“Parfois, l’obscurité n’est pas prête pour le chaos de la réalité. Mais quand l’obscurité fait ce qu’elle fait le mieux – c’est l’obscurité, même à l’automne 2020. Préparez-vous!”

L’année dernière, ÉTOILES MORTES ont été réunis avec le guitariste Cat Casino, un personnage clé de l’histoire du groupe.

Chat, qui avait, ces dernières années, écrit, produit et joué de la guitare solo pour Hank Von Helvete (ex-TURBONEGRO), initialement rejoint ÉTOILES MORTES pour le “Termination Bliss” tournées en 2006, mais est parti après les tournées excessives en 2011 et 2012 pour des raisons personnelles.

ÉTOILES MORTES«quatrième album studio, “Le culte parfait”, a été publié en juin 2014 via Explosion nucléaire.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).