Deborah Dugan, PDG de la Recording Academy, évincée la semaine avant les Grammys 2020

Deborah Dugan, présidente et chef de la direction de la Recording Academy, qui a pris la relève de Neil Portnow en août dernier, a été mise en congé administratif dans le cadre d’une enquête sur des allégations de faute. La nouvelle arrive juste une semaine avant les Grammy Awards de cette année, qui ont lieu le dimanche 26 janvier. La Recording Academy a confirmé la nouvelle dans un communiqué (via Variety):

À la lumière des préoccupations exprimées au Recording Academy Board of

Fiduciaires, y compris une allégation officielle d’inconduite par une personne âgée

membre féminin de l’équipe de la Recording Academy, le conseil d’administration a

Deborah Dugan, présidente et directrice générale de l’Academy Recording, sur les questions administratives

partir, en vigueur immédiatement. Le Conseil a également retenu deux

des enquêteurs indépendants indépendants pour mener des

enquêtes sur les allégations.

Le Conseil a estimé que cette action était nécessaire pour rétablir

la confiance des membres de la Recording Academy, réparer l’enregistrement

Le moral des employés de l’Académie et permettre à la Recording Academy de se concentrer sur

sa mission de servir tous les créateurs de musique. Président du conseil d’administration Harvey Mason

Jr. servira de président et chef de la direction par intérim en attendant la conclusion de

l’enquête.

Le conseil d’administration de la Recording Academy s’engage à

lieu de travail, industrie de la musique et société sûrs, diversifiés et inclusifs.

Pitchfork a contacté la Recording Academy pour d’autres commentaires.

Dugan était le PDG de l’organisation à but non lucratif (RED) fondée par Bono avant de rejoindre la Recording Academy. Elle est entrée dans un rôle laissé vacant par Portnow, qui a démissionné au milieu d’un tollé de plusieurs artistes féminines dont Vanessa Carlton et Fiona Apple. Il a suscité la controverse avec des commentaires après les Grammy Awards 2018 quand il a dit que les femmes devraient “intensifier” si elles veulent réussir dans l’industrie.

Dans une interview qu’elle a accordée peu de temps après son entrée en fonction à la Recording Academy, elle a donné une interview en disant qu’elle était ravie de «apporter une nouvelle perspective» à l’organisation. «Je veux regarder la Recording Academy et, espérons-le, apporter un changement positif», a-t-elle déclaré. «J’avais l’intention de faire tout ce que je pouvais pour rendre la Recording Academy, l’industrie du divertissement et notre société plus inclusives et équitables.»

Plus tôt dans la journée, le Los Angeles Times a publié un profil sur Dugan avec les distinctions de l’industrie musicale des dirigeants de Warner Records et de Capitol Music Group. Elle a évoqué son intérêt pour une «transparence totale» pour le processus de nomination aux Grammy et a discuté de la possibilité d’appeler Public Enemy pour leur offrir un prix pour l’ensemble de leurs réalisations.

Dugan a également déclaré qu’elle ne prévoyait pas d’être devant la caméra aux Grammys de cette année. “Je ne suis pas d’accord pour dire qu’après une heure et demie, quelqu’un sort et donne un enregistrement de l’Académie d’enregistrement”, a-t-elle déclaré. “Je ne serai pas là à moins d’avoir quelque chose d’important à dire aux 22 millions de spectateurs.”

Cet article a été initialement publié le 16 janvier à 22 h 46. Est. Dernière mise à jour à 23 h 26 Est.

.