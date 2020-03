Deborah Dugan, PDG de la Recording Academy, officiellement licenciée

Deborah Dugan, présidente et chef de la direction de la Recording Academy, qui a pris la relève de Neil Portnow en 2019, a été licenciée, rapporte Variety. Dugan a été placé en congé administratif le 17 janvier pour «inconduite» non précisée, déclenchant une vive controverse au sein de l’industrie musicale quelques jours seulement avant les Grammys 2020 le 26 janvier.

L’Académie a confirmé la nouvelle dans une lettre aux membres. «Chers membres», dit-il. «Comme vous le savez, Deborah Dugan est en congé administratif payé depuis le 16 janvier 2020. Nous vous écrivons pour vous informer que, plus tôt dans la journée, le conseil d’administration a voté pour mettre fin à l’emploi de Mme Dugan en tant que présidente-directrice générale de la Recording Academy. ” Il se déroule comme suit:

Cette décision du Conseil, avec le plein appui du Comité Exécutif

Comité, s’appuyait sur: deux études indépendantes exhaustives et coûteuses

les enquêtes relatives à Mme Dugan et les allégations portées contre

elle et par elle. Ces enquêtes ont été menées par des

des personnes n’ayant aucun lien avec l’Académie, ont interrogé un

total de 37 témoins et a examiné de nombreux documents pertinents

documents et courriels. Les enquêteurs n’ont reçu aucune directive

sur quoi spécifiquement enquêter ou quelles conclusions, le cas échéant,

ils devaient atteindre, et ils n’étaient pas limités par l’Académie

en termes de quels témoins ils pourraient interroger ou des fichiers ou des documents

ils pourraient revoir. Chaque enquêteur avait toute latitude pour

enquêter sur toutes les allégations portées contre Mme Dugan

et par Mme Dugan contre la Recording Academy. Le injustifié et

campagne médiatique dommageable qu’elle a lancée dans une tentative, sans

justification, faire dérailler le spectacle des GRAMMY Awards, y compris sa fausse

allégations selon lesquelles le système était – selon ses termes – «truqué» et que le

L’Académie était «corrompue».

Lorsqu’il a été contacté par Pitchfork, l’avocat de Dugan a offert la réponse suivante:

La décision de l’Académie de licencier Mme Dugan et de divulguer immédiatement

cette information à la presse démontre en outre qu’elle cessera

à rien pour protéger et maintenir une culture de misogynie,

discrimination, harcèlement sexuel, corruption et conflits

l’intérêt. La décision est méprisable et, en temps voulu, l’Académie,

sa direction et ses avocats seront tenus responsables en vertu de la

loi.

Pitchfork a contacté les représentants de la Recording Academy pour des commentaires et plus d’informations.

Le 22 janvier, Dugan a déposé une plainte pour discrimination auprès de la Equal Employment Opportunity Commission, qui a dénoncé plusieurs allégations graves contre la Recording Academy et l’ancien PDG Neil Portnow. Dans sa plainte, Dugan a déclaré qu’elle avait été harcelée sexuellement par Joel Katz, un avocat de la Recording Academy. Elle a également allégué que Portnow avait été accusée d’avoir violé un artiste après avoir joué au Carnegie Hall. Portnow a répondu dans une déclaration à Variety le même jour que Dugan a déposé sa plainte, qualifiant ses affirmations de “ridicules”.

Dugan et son avocat Douglas Wigdor ont discuté de la situation sur Good Morning America et CBS This Morning le 23 janvier. Dugan a remplacé Portnow en août 2019, à la suite de la démission de Portnow suite aux commentaires faits en 2018 selon lesquels les femmes musiciens devaient “intensifier”.

Lire “Toutes les allégations dans la plainte de l’académie de l’enregistrement de l’ancienne chef des Grammy Deborah Dugan.”

.