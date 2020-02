Decca annonce l’album de bande-son de No Time To Die de Hans Zimmer

Decca Records a annoncé la sortie de la bande originale officielle au prochain film de James Bond No Time To Die, le premier du compositeur lauréat d’un Grammy Award, Hans Zimmer. Il fait suite à la prestation (18) hier soir de la chanson-titre aux BRIT Awards par Billie Eilish avec Zimmer et Johnny Marr, qui est le guitariste vedette de l’album de partitions, qui sortira dans le monde le 27 mars.

La chanson d’Eilish, co-écrite par la star avec son frère Finneas O’Connell, est en passe de figurer en tête du palmarès britannique des singles lorsqu’elle sera publiée vendredi (21). En janvier, les producteurs de franchise de films Bond Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont confirmé que Zimmer allait diriger la dernière bande originale de 007. “Avoir l’opportunité de travailler sur une franchise aussi emblématique que 007 a été une expérience incroyablement humiliante”, a déclaré Zimmer. ”Cary [director Cary Joji Fukunaga], Michael et Barbara sont d’excellents collaborateurs, et nous sommes tous tellement excités que le monde entende les nouveaux sons de James Bond dans No Time To Die. »

Fukunaga a ajouté: «Je suis plus que ravi que Hans marque No Time To Die. La musique de Bond a toujours été emblématique et j’ai déjà vu Hans ajouter sa touche de génie à l’héritage de Bond. ” Marr a rejoint Zimmer pour marquer la bande originale et comme guitariste vedette, avec de la musique supplémentaire du compositeur et producteur de partitions Steve Mazzaro. Les deux ont déjà travaillé avec Zimmer.

En complément de la sortie du film et de la bande originale, Decca sortira également Bond 25, pour marquer ce 25e film de la série de longue date et très appréciée. Cet album comprend de nouveaux arrangements des 25 thèmes de titres emblématiques, qui couvrent près de 60 ans de cinéma. Récemment enregistrés par le Royal Philharmonic Orchestra au studio Abbey Road à Londres, ils incluent «From Russia With Love», «Diamonds Are Forever», «Live And Let Die», «GoldenEye» et «Die Another Day».

EON Productions, Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) et No Time To Die d’Universal Pictures International incarnent Daniel Craig dans sa cinquième apparition en tant qu’agent des services secrets britanniques James Bond. Le film met également en vedette Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Léa Seydoux et Christoph Waltz, reprenant tous leurs rôles des précédents films Bond; Rami Malek, Lashana Lynch et Ana de Armas rejoignent tous les acteurs.

La première mondiale du film aura lieu au Royal Albert Hall de Londres le 31 mars, avec une sortie en salles le 2 avril au Royaume-Uni via Universal Pictures International. La sortie aux États-Unis est prévue le 10 avril via MGM, via leur bannière United Artists Releasing.

La bande originale de No Time To Die sortira le 27 mars. Pré-commandez-le ici.