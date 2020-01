Décès de l’ancien bassiste de l’hérésie du Nil et de la Divine Joseph Payne

Ancien NIL et Hérésie divine bassiste Joseph Payne est mort. Il avait 35 ans. Aucune cause de décès n’a encore été révélée.

PayneLe décès a été confirmé par son unique Hérésie divine camarade de groupe Dino Cazares (également de USINE DE LA PEUR et ASESINO), qui s’est adressé aux médias sociaux plus tôt dans la journée pour écrire: “Notre frère métal Joseph Payne nous a quittés. Un autre est devenu bien trop jeune.

“Je n’allais rien dire avant d’avoir obtenu la confirmation de sa famille, ce que je fais maintenant. Pour le moment, aucune cause de décès n’a été révélée.

“Joe était un grand ami, un grand membre du groupe et un musicien incroyable. Bien qu’il ait joué de la basseHérésie divine, il était un guitariste incroyable. Je l’ai vu pour la première fois jouer de la basse NIL et là et là, j’ai dit: “Je veux ce gars dans mon groupe.” Après avoir eu cette première conversation ce soir-là, j’ai réalisé qu’il était un grand mec et à partir de là, nous avons partagé des moments incroyables dans la vie et en tournée, de l’Australie à l’Amérique du Sud, au Canada, au Mexique, à l’Europe, etc.

“Joe était un gars drôle très sortant avec une personnalité très sympathique. Il était aimé de beaucoup et il aimait tous ses fans et amis de la route. Il ne s’est jamais plaint quand les temps étaient durs sur la route. Il a toujours aidé tout le monde et a travaillé son cul quand il était DH et je l’admirais pour être comme ça.

“Nous t’aimons et tu nous manqueras. Repose en paix, mon ami.”

Payne quitter Hérésie divine en janvier 2011, expliquant dans un communiqué que sa «passion pour ce projet» avait «été insuffisante depuis un certain temps maintenant».

De retour en décembre 2012, Payne a fait la une des journaux lors de son arrestation dans le cadre d’une enquête sur la distribution de plus de 2 900 grammes de marijuana dans la région du comté d’Iredell en Caroline du Nord.



Notre frère Metal Joseph Payne est décédé. Un autre est parti pour les jeunes.



Je n’allais rien dire jusqu’à ce que je …

Publié par Divine Heresy le vendredi 24 janvier 2020

