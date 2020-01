Décès du batteur légendaire Rush Neil Peart

Rush a annoncé que son batteur de longue date Neil Peart est décédé d’un cancer du cerveau à l’âge de 67 ans.

Le groupe raconte que Peart est décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie.

Considéré parmi les batteurs les plus innovants de la musique rock, Peart était connu pour la quantité exorbitante de batterie qu’il utilisait dans son kit, qui comptait parfois plus de 40. Il était également connu pour sa présence sur scène et son style de jeu.

Alors que Peart était avec Rush depuis 1974, il n’était pas leur batteur d’origine. Il a remplacé John Rutsey, qui a joué sur le premier album du groupe et qui est parti à cause de problèmes de diabète.

Peart n’était pas seulement le batteur du groupe. Il est également devenu le parolier en chef du groupe et aurait été fortement influencé par l’objectiviste Ayn Rand. C’est probablement la raison pour laquelle le groupe est devenu le favori de nombreux conservateurs.

Avec Peart, le groupe a tissé le heavy metal avec du rock progressif tout en incorporant régulièrement des éléments des tendances musicales, comme la nouvelle vague à la fin des années 1970.

Cela a conduit à certaines de leurs plus grandes chansons à succès, comme «Tom Sawyer» et «Spirit of the Radio».

En 1983, Peart a été intronisé au Modern Drummer Hall of Fame, faisant de lui le plus jeune à avoir été intronisé. 30 ans plus tard, lui et le reste des membres de Rush ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame.

Au cours de leur longue carrière, Rush, en 2017, a vendu plus de 40 millions de disques dans le monde. Ils ont également été nominés pour 7 Grammy Awards.

Au cours de sa vie, cependant, Peart a souffert plus que sa part de tragédie. En 1997, il a perdu sa fille Selena dans un accident de voiture et sa première épouse Jacqueline est décédée des mois plus tard d’un cancer. Cela a conduit le groupe à prendre une pause prolongée.

En 2000, Peart s’est remarié et le groupe a repris. Cependant, en décembre 2015, il a annoncé sa retraite de la musique en raison de problèmes de santé.