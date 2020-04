Découvrez ces 10 nouveaux artistes qui illumineront votre quarantaine

Nous ne nous lasserons jamais de nos artistes classiques dans la vie. Ceux avec qui nous avons grandi et que nous pouvons écouter sans arrêt. Ils seront toujours là, rentrés dans le cœur de notre mélomane sans pouvoir être déplacés par qui que ce soit. Cependant, cela donne parfois envie d’entendre de nouvelles choses. Changer l’air et voir ce que de nouveaux artistes ou groupes font de la musique ces jours-ci.

Comme tous les bons mélomanes, le plaisir de découvrir de nouveaux sons vient de ces moteurs qui nous permettent de continuer dans cette vie de bonne humeur. Rien de tel que de rencontrer un nouveau groupe ou un nouveau morceau et de le boucler pendant des jours. Jusqu’à ce que vous ne puissiez plus l’écouter ou jusqu’à ce qu’un autre arrive pour prendre sa place. C’est pourquoi ici nous voulons vous recommander à quelques artistes qui débutent mais qui sont très solides. Il y en a sûrement plus d’une dans votre playlist de quarantaine …

10 nouveaux artistes qui illumineront votre quarantaine

Crocodile macadam

Plus qu’un groupe de studio, Macadam Crocodile est une expérience live. Xavier Polycarpe (Gush) et Vincent Brulin (IZIA), le duo électrique qui compose Macadam Crocodile, sont tous obsédés par la musique. Pendant des années, ils ont passé à explorer les scènes nationales et internationales pour créer un son de club indispensable avec leur expérience.

Ils décrivent leur son comme «le besoin de danser sans restrictions, de jouer, tout simplement, pour apporter cette folie de la vie qui les caractérise désormais». Et oui, cette description est très précise, mais si elle doit être atterrie, il faudrait dire que c’est une délicieuse base de musique électronique, de la musique disco pleine de synthétiseurs, beaucoup de funk afro et des éclairs spontanés de pop. Vérifiez ceci et attendez qu’ils les voient un jour. Là-bas, ils doivent également jeter la vidéo de “To The River”.

Easy Life

Ce groupe londonien sort actuellement son premier album intitulé Junk Food. Bien qu’Easy Life ne soit pas un tout nouveau groupe, depuis que ses premières rolitas et mixtapes ont commencé à sortir en 2017, c’est un groupe émergent et l’un de ceux qui ont beaucoup de puissance.

Easy Life est un groupe qui, comme beaucoup d’autres contemporains, n’a pas de genre déterminant. Écouter sa musique, c’est plutôt rencontrer une philosophie de vie. Celui qui porte des rythmes allant du hip-hop indépendant au jazz et au rap pop. Oui, ils sont si rares et incroyables. Bien qu’ils se comportent comme un groupe des années 80, utilisant des instruments analogiques et des vêtements amples et colorés, vous ne trouverez pas de groupe qui ressemble plus à 2020.

Kamaliza

Le siège de ce nouveau musicien est situé à l’ouest de Sydney, en Australie. John Salamba, artistiquement connu sous le nom de Kamaliza, est l’un de ces musiciens autodidactes qui a perfectionné son art sous le toit de sa maison pour devenir un artiste qui écrit, produit, mélange et interprète tout son matériel original, créant un style qui combine R & B et soul électronique teinté de UK Garage

Avec son premier single “Zermatt” accumulant 2,6 millions de flux sur Spotify et la suite “Zanzibar”, il a publié 3,8 millions de flux. Cette année, il a été actif en lançant trois singles qui pointent vers sa première production de disques pleine longueur. En 2019, il sort son premier EP Time.

YellowStraps

YellowStraps est aussi un groupe qui existe depuis un certain temps. Pour être exact, c’est en 2014 qu’ils ont émergé, mais ce n’est qu’en février 2020 qu’ils ont sorti leur premier album. Yellowstraps reste fidèle à son approche de l’électronique, du hip-hop et de l’urbain. Tous imprégnés d’influences européennes et non américaines.

Le duo électro-jazz a collaboré avec des artistes et producteurs tels que Le Motel et DJ Lefto. Composé de deux frères, Yvan (voix) et Alban (guitare et rythmes), YellowStraps a été élevé et finalement dominé par la scène musicale belge, le lieu de résidence des deux musiciens.

Canal trois

Si quelqu’un a trouvé un son vraiment délicieux pour danser, c’est Channel Three. Sheldon Young, le vrai nom de l’esprit derrière ce projet, est sorti de la jungle de béton appelée Compton. Un endroit qui a vu émerger des artistes comme Kendrick Lamar. Cependant, son son est plus proche de la maison de Détroit que du rap qui l’a vu grandir.

Ses rythmes à bases électro, ses rimes, et ses pas de danse, entreront dans votre tête et ne vous quitteront pas pour un bon moment. Laissez-vous emporter par la proposition de Channel Tres et profitez de votre journée.

NEIL FRANCES

NEIL FRANCES est un duo caractérisé par la jonction de deux mondes différents. Jordan Feller et Marc Gilfry sont les auteurs de ce son frais qui fusionne quelque chose de pop et de funk. Ils se sont rencontrés en 2014 mais ce n’est que quatre ans après qu’ils se sont réunis pour jouer.

En 2018, ils ont sorti leur premier et unique EP intitulé Took A While, composé de cinq chansons de danse de haute production. Leur son a attiré l’attention de groupes comme Jungle et Poolside, avec qui il a tourné avec eux pour ouvrir leurs concerts. Cette année, il a sorti 3 singles qui ne manqueront pas d’entrer dans votre playlist.

Pumas noirs

Black Pumas est ce groupe qui a décidé d’entrer dans la soul en 2020 et l’a fait comme si c’était en 1950. Leur son est simple mais enveloppant. C’est un répit pour toute oreille fatiguée. Le groupe est composé d’Adrian Quesada, une vieille connaissance de la scène musicale d’Austin, et d’Eric Burton, propriétaire d’une voix enviable et du visage principal de Black Pumas. Si vous voulez ralentir un moment, Black Pumas est votre meilleur coq.

RIVAGE

En direct de France, RIVAGE est un duo composé de Kartell et de son ami d’enfance Alex Gonzalez. Tous deux étaient fortement motivés par le désir de monter un projet qui exprimait leur goût pour la musique pop, le yatch rock (un type de soft rock) et un peu de pop japonaise. Leurs teintes électroniques et leurs rythmes contagieux ressemblent au son de leurs compatriotes L’Impératrice.

Son premier single “La Plage” met également en vedette la chanteuse française Ferno, ajoutant une touche mélancolique à cette petite chanson estivale, joyeuse et nostalgique. Pour hurler, c’est plutôt cool.

Sub Urban

Si nous devons parler d’un artiste qui a été un succès avec un seul EP sorti en 2020, ce doit être Sub Urban. Produisant dans sa chambre, à 20 ans, ce musicien a accumulé des centaines de millions de vues pour son succès viral sur TikTok “Cradles”. Sa musique est pop mais vous ne l’avez jamais entendue auparavant. Faisant honneur à une génération qui veut tout différent, Sub Urban joue de la dark pop que si vous deviez comparer, nous ne pourrions que mettre Billie Eilish de côté. Cependant, ils sont complètement différents. Écoutez-le vous-même.

Luca Ferrand

Afin de ne pas cesser de recommander des talents nationaux, nous vous présentons cette artiste émergente nommée Luca Ferrand. Le musicien et producteur de 23 ans est basé à Mexico et petit à petit il commence à trouver un son qui promet beaucoup. Là-bas, il combine des éléments tels que la néo-soul, le funk, la pop, le R&B et l’électronique pour créer une expérience très intéressante.

Jusqu’à présent, Luca Ferrand a sorti quelques chansons que vous trouvez sur Spotify, et s’ils ne vous disent pas que ça commence, ne le croyez pas. Écoutez.