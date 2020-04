Découvrez ces chansons électroniques que vous devez ajouter à votre nouvelle setlist

Des milliers de mélomanes se retrouvent enfermés et avec beaucoup de temps. Avec la quarantaine sans lumière au bout du tunnel, nous nous sommes essentiellement consacrés à écouter de la musique comme un fou, à écouter des vidéos en direct de nos artistes préférés, et certains aussi à apprendre à jouer d’un instrument ou à mélanger des chansons. Cette dernière activité est de la médecine pure.

Quel meilleur moment que maintenant pour vous donner du mal à apprendre à mixer ou à affiner les entrées et sorties de nos mixages? Et surtout, il existe des milliers de cours et de tutoriels gratuits, il n’y a donc aucune excuse pour ne pas apprendre. À la fin de la journée, le mixage ne consiste pas seulement à être la nouvelle star du bar de quartier. Il s’agit également de se débarrasser du stress pendant que nous jouons des chansons que nous aimons déjà.

Pour rafraîchir votre setlist ou votre playlist (si vous n’avez pas envie de frapper le mix), Ici, nous allons partager une série de chansons qui peuvent être une très bonne inclusion dans ce que vous mixez. Dans l’un de ces sels de cette quarantaine, le prochain Boris Berjcha, Carl Cox ou Uzielito Mix…

LTJ X-Perience, Anduze – «Bad Side» (feat. Anduze)

Cette piste va ajouter assez bien à votre set pour l’échauffement. Ses rythmes lents et son âme sont parfaits pour mélanger et se détendre.

Joutro Mundo – «Olhos de Sá»

Avec des rythmes tropicaux lents qui se fondent dans un style disco funk brésilien, vous aurez sûrement des moments amusants en mélangeant cette chanson.

Antenne – “Love 66”

Pour être complet, vous devez mettre quelque chose du producteur russe Antenna sur le plateau. Sa chanson donne à la fois de haut en bas. Ce rouleau peut facilement aller n’importe où sur le plateau et se sentira bien. Avec ses vibrations dans la mélodique, ses arpèges chauds et ses rythmes viraux, ses morceaux débordent à travers vos oreilles.

Payfone – “Paradis”

Un peu de funk psychédélique ne fait jamais de mal quand on veut danser et laisser l’esprit aller ailleurs. Le travail des musiciens et producteurs Phil Passera et Chieka Ononye est très respecté sur la scène de la danse. Son son est inspiré de la deep house à la discothèque des années 80 aux influences latines et africaines.

Jeremy Olander, Kamaliza – “Zanzibar”

Pour augmenter un peu le bpm, quelque chose du producteur suédois Jeremy Olander fonctionne toujours. Son style d’électronique qui va de la house progressive à la house mélodique et à la techno est quelque chose de solide pour commencer à bouger davantage. Pour cette chanson, il rejoint le producteur Kamaliza, l’un des nouveaux visages de l’électronique.

LOISIR – “Se sentir libre”

Peu ou rien de mieux que LOISIR pour se détendre. “Feeling Free” n’est pas nécessairement une chanson d’en haut, mais dans une réunion c’est toujours le bienvenu. Il a une ligne de basse funky qui est parfois perdue pour donner des moments psychédéliques moyens.

Roderic – “Tunnel”

Quelque chose du Roderic mexicain est toujours le bienvenu. Depuis quelques années, il produit de la musique de classe mondiale. “Túnel” est une chanson qui est sortie dans son dernier EP intitulé Sueño qui a d’excellentes chansons du style. Son travail est un arrangement moderne d’émotions influencées par le jazz, le blues, les Balkans, la psychédélique, l’Afrique, le latin, le rock et la transe.

Arutani – “Baguette magique”

Si la vôtre est de vous perdre dans la transe de l’électronique, la musique d’Arutani est la meilleure pour vous. Depuis son arrivée en Suisse en 2013, l’artiste vénézuélienne a exploré et expérimenté différents sons et genres. En fait, l’arutani est une langue presque éteinte parlée par les autochtones de Roraima, au Venezuela. Celui qui fait très bien pour sa musique avec des explorations organiques.

Ali Farahani – “Younan”

Pour continuer avec les sons inspirés des racines de la musique préhispanique, combinés avec le meilleur de l’électronique contemporaine, vous pouvez ajouter «Younan» à l’ensemble. Avec ses rythmes simples, il est assez bon de commencer à mixer.

Corine, Polo & Pan – Remix “Pluie fine” Polo & Pan

Pour donner de l’électronique française, quoi de mieux que Polo & Pan pour avoir quelque chose de beaucoup de qualité. Ici, ils ont assemblé un remix de «Pluie fine» de Corine. Le même morceau se prête à un mix simple qui vous met sûrement dans la meilleure humeur.

Gesaffelstein – Obsession

Si le vôtre est un peu plus lourd, vous pouvez toujours vous tourner vers le producteur Gesaffelstein. Son électro-industriel aime toujours sortir le singe dansant que tout le monde a à l’intérieur et organiser la fête.

Iñigo Vontier – Remix «Bo Ni Ke» Nicola Cruz

Pour continuer avec la musique électronique réalisée par des Mexicains, voici le remix de Nicola Cruz composé d’Iñigo Vontier. Cette combinaison est si bonne. C’est une combinaison de rythmes latins, andins et de psychédélisme lorsqu’il s’agit de styliser les instruments qui portent la mélodie.