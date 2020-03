Découvrez ces séances intimes de Gran Sur et Technicolor Fabrcis

Avec tout ce qui se passe dans le monde, trouver des moments de détente est nécessaire même pour la santé mentale. Il existe des millions de films et de séries sur les services de streaming et à ce stade du jeu, vous en aurez sûrement déjà remporté plusieurs. Mais pour changer un peu le discours du divertissement, nous partageons aujourd’hui quelques séances musicales de très haute qualité. Pour nous aider à calmer l’angoisse de la course des taureaux, Gran Sur et Technicolor Fabrcis ont éventé deux petits sets qui valent le détour.

Gran Sur est un groupe qui part de l’imaginaire de deux grands artistes connus. Iñaki et Cha connus pour leurs projets musicaux Phobie y Moderatto, ils ont imaginé un projet qui jouait des chansons “bar”. Ce n’est que lorsqu’ils ont été invités à rendre hommage à Frank Sinatra qu’ils ont décidé de façonner le projet et ont invité Sofi Mayen à collaborer sur une couverture de “Something Stupid”.

Peu de temps après, ils ont été rejoints par le batteur Elohimn Corona, également membre de Moderatto, et ils ont consolidé un projet pour honorer toute l’Amérique latine. Aujourd’hui, ils ont un album intitulé Ay, Dolor, plein de teintes folk et beaucoup de fraîcheur qu’ils ont sorti en novembre de l’année dernière.

De son côté, Technicolor Fabrics, un groupe formé en 2007 à Guadalajara, a également lancé un ensemble de quatre titres pour rendre votre journée beaucoup plus détendue. Dans cet ensemble, ils plongent dans les années passées pour offrir à leurs fans deux de leurs chansons les plus appréciées: “Globos” de leur album Bahía Santiago de 2015 et “Tiernos”, un single de 2017. Pour présenter le matériel de leur dernier album Presente Technicolor Fabrics s’est aventuré «en lévitation» et «le meilleur».

Ces sessions, en plus de donner beaucoup de qualité musicale, explorent les deux groupes d’une manière extrêmement personnelle. Les sets semi-acoustiques sont l’occasion d’explorer en profondeur ou de rencontrer ces groupes mexicains pour la première fois. Ici, nous laissons leurs incroyables sets et setlists pour ces sessions:

Séances

Gcouru au sud

“Ni main ni baiser”

“Nous porterons un toast”

“Si je te revois”

“Votre Dieu”

Tissus Techincolor

“Mieux”

“Tender”

“Lévitation”

“Ballons”