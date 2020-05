Découvrez cet ensemble LEGO qui recrée l’emblématique pyramide Daft Punk!

Daft punk fait que beaucoup tombent amoureux de la house grâce à beaucoup de chansons qui font danser n’importe qui, Cependant, le monde les reconnaît avec les casques spectaculaires et surtout pour l’énorme spectacle qu’ils ont organisé en 2007 avec cette énorme pyramide et dans le cadre de leur tournée mondiale Alive.

Ils ont à peine sorti le documentaire Coachella qui nous a rappelé ce moment mais, Pouvez-vous imaginer l’avoir sous forme de figurines LEGO? Eh bien, cela pourrait être possible. Il y a quelques mois, nous vous avons dit qu’un ventilateur Tool a conçu un ensemble Maynard and Company dans le confort de sa maison.

Mais maintenant un gars sympa veut réaliser notre rêve d’avoir la version à construire de cet énorme moment de Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo Et la vérité est que nous ne pourrions pas être plus excités. Plus que lorsque nous avons découvert qu’ils pourraient éventuellement faire de la musique pour le nouveau film de Dario Argento.

Le nom de ce héros sans cape est Patrick Harboun, un père qui, avec son fils de huit ans –Et pour tuer l’ennui de la quarantaine– a décidé de participer à la «Musique à nos oreilles» de LEGO!, qui invite les fans de musique à soumettre leurs propositions pour certains ensembles de ces blocs de construction qu’ils pourraient publier à l’avenir.

Patrick dit que lui et son fils sont fans de Daft Punk-En fait, il mentionne que la chanson préférée de son petit est “Get Lucky, le single des Random Access Memories qui l’a cassé en 2013-, donc en utilisant toute l’ingéniosité, la créativité et certains kits que la marque danoise vend, ils ont décidé de créer cette merveille. Selon Consequence of Sound, bien qu’il y ait déjà des propositions inspirées par les robots, elles ont tiré sur plus.

Dans le concours, il n’y avait que quelques figures simples de Daft Punk, mais Patrick et son fils –Grâce à l’ensemble LEGO Night Mode, qui comprend des kits d’éclairage interne et des briques translucides– ils ont pu assembler la pyramide emblématique avec tout et un podium éclairé avec laquelle le duo a complètement changé notre façon de voir les spectacles de musique électronique.

En plus d’assembler le support tel qu’il est avec beaucoup de triangles, ils ont mis des lumières et le tout, donnant comme résultat un ensemble impressionnant que nous sommes sûrs que quiconque veut avoir en ce moment. Si vous ne nous croyez pas ici nous vous laissons quelques images

Jusqu’à présent, 800 propositions ont été soumises, mais Patrick et son fils figurent déjà parmi les 10 finalistes de ce concours. Si vous voulez voter pour cette proposition épique – et à l’avenir l’avoir dans votre collection – vous pouvez le faire en cliquant simplement sur PAR ICI.

Pendant que nous attendons que l’incroyable set Daft Punk LEGO se réalise et danse un peu, Souvenons-nous de cette tournée épique de nos robots gâtés avec la version live de “Harder Better Faster Stronger”:

