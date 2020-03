Découvrez Dave Grohl, Billie Eilish et plus au concert bénéfice d’Elton John

Il y a près de 35 ans, Bob Geldof a planifié le célèbre Live Aid, un événement qui a marqué l’histoire de la musique en tant que premier concert-bénéfice à grande échelle mettant en vedette des actes qui font désormais partie de la culture populaire, comme l’épopée Queen qui s’est déroulée cet après-midi au Wembley Stadium de Londres. Maintenant et au vu de la situation du coronavirus autour de la planète, le grand Elton John a eu l’idée de monter un spectacle avec cause par streaming.

Pour ce concert, Sir Elton a réuni de nombreux grands noms de la musique aujourd’hui pour effectuer en direct de leurs maisons et ainsi amasser des fonds pour les efforts mondiaux de lutte contre COVID-19. Le spectacle a duré une heure et des artistes tels que Billie Eilish, Dave Grohl, Billie Joe Armstrong de Green Day, Mariah Carey, Sam Smith, Lizzo et beaucoup plus. Il y avait tout et pour tout le monde.

Pour tous ceux qui attendaient ce concert pour commencer avec de bonnes guitares et des chansons puissantes, Dave Grohl a joué l’une des chansons les plus célèbres des Foo Fighters et cela semble idéal pour le moment de décrire toutes les personnes qui travaillent pour éradiquer la pandémie, “Mon héros”.

Avant de commencer avec les premiers accords, Grohl a donné un message d’union au milieu de la situation compliquée que nous vivons: «J’espère qu’ils vont bien. Si vous aimez quelqu’un, dites-le-lui, si vous lui en êtes reconnaissant, dites-le-lui. Je voudrais dédier cette chanson à toutes les personnes qui sont en première ligne et qui font tout leur possible pour nous faire traverser tout ça“

Pour sa part, Le chanteur et chanteur de Green Day s’est également associé pour jouer l’un des classiques d’American Idiot, «Boulevard of Broken Dreams». Billie Joe Armstrong a commencé par dire qu’il savait que ces moments étaient très stressants avec tant de nouvelles que nous lisons sur le coronavirus, mais que Ce fut un honneur de chanter pour tous ceux qui le regardaient au milieu de l’isolement social.

Dans ce concert – comme nous l’avons dit au début – il y avait tout, et pour représenter la pop actuelle, nous avons eu la jeune femme Billie eilish, le sentiment du moment. À sa manière et accompagnée de son frère et producteur Finneas, elle a joué une version acoustique assez spéciale du jalon 2019, «bad guy».

Et croyez-le ou non, l’un des spectacles qui a le plus excité le public dans cet énorme concert virtuel était l’apparition des Backstreet Boys Oui, pas de blague. Avec chacun des membres de leurs maisons et donnant leur touche personnelle, ils se sont jetés dans le célèbre “I Want It That Way”, dont nous sommes sûrs que beaucoup de chavorruqueros ont chanté sur la planète.

#concert #iHeartConcertonFOX son spectaculaire! Tout le monde de leur maison a contribué un grain de sable #BackstreetBoys chante tout le monde! Je le veux là-bas wayyyyy! pic.twitter.com/tUGPP05HTX

– La Godoy (@marcelapgodoy) 30 mars 2020

Mais sans aucun doute le moment le plus émouvant a été lorsque l’infirmière Melissa steiner a donné son témoignage sur la façon dont il vit au quotidien, combattant le coronavirus de sa tranchée. Et en hommage à tous les professionnels de la santé qui risquent leur vie pour sauver de nombreuses personnes, ils ont décidé de mettre la vidéo du Dr Elvis Francois, qui est devenu viral il y a quelques jours pour avoir magistralement interprété une couverture de “Imagine”, l’emblématique chanson de John Lennon.

Mes émotions. ❤️ Merci Docteur Elvis pour cela. @iHeartRadio pic.twitter.com/JWUu3Z1EEA

– Ken Jeong (@kenjeong) 30 mars 2020

Après avoir vu des artistes défiler comme Sam Smith, Alicia Keys, Camila Cabello, Demi Lovato, Alicia Keys et H.E.R., ainsi que l’écoute des messages de Lady Gaga et Ellen DeGeneres, il était temps de terminer l’esprit derrière ce concert, Sir Elton John.

Après avoir vu le légendaire musicien chanter quelques chansons de Lizzocomme “Juice” ou “Cuz I Love You”, Il a décidé de dédier quelques mots sincères à tout le monde et de conclure avec “Ne laissez pas le soleil se coucher sur moi”: “Restez en sécurité, étreignez vos proches et quand tout sera fini, je serai de nouveau là pour jouer pour vous tous.”

Au moment où je ne savais pas que j’avais besoin. #iHeartRadioOnFOX

cc: @eltonofficial @lizzo pic.twitter.com/2kxBZBgSyP

– FOX (@FOXTV) 30 mars 2020

Si vous ne savez pas quoi voir en ce moment et que vous voulez vérifier comment ce spectacle a été présenté, Le concert de charité qu’Elton John a organisé avec tous ces grands artistes peut être complété en entier: